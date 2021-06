Presentati 30 nuovi autobus ibridi di Atac: entro l’autunno diventeranno 100

Ci sono trenta nuovi autobus ibridi pronti ad entrare in servizio. Sono state presentate nella mattina del 3 giugno e sono state acquistate in autofinanziamento da Atac.

Verso la mobilità sostenibile

I nuovi mezzi sono stati presentati nel corso di un evento che ha visto la partecipazione della Sindaca e del Vicesindaco Pietro Calabrese. “Questa nuova fornitura di bus ibridi è un primo passo molto significativo verso una mobilità sostenibile - ha premesso Giovanni Mottura, Amministratore unico di Atac - Questi mezzi, infatti, sono in grado di generare risparmi sia in termini di emissioni che di consumi. La scelta di un sistema di mobilità a basso impatto ambientale, specie in ambito urbano, va considerata una priorità per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la salvaguardia del nostro futuro. Per Atac è una scelta strategica che caratterizzerà il percorso post-concordato”.

I mezzi ibridi

Entro l’autunno i mezzi ibridi a disposizione di Atac diventeranno 100. Verranno collocati nella rimessa di Portonaccio e serviranno diverse linee, tra cui la 64, la 492 e la 490. I nuovi bus, prodotti da Mercedes, sono modello Citaro con motore diesel euro 6. Si tratta di vetture Mild Hybrid che utilizzano supercapacitori per recupero di energia. Si tratta di una tecnologia che consente un risparmio nei consumi di circa il 10% rispetto a un diesel tradizionale. Tutti i bus sono di 12 metri, a due porte e dotati degli standard tecnici in uso nel parco aziendale: sistema Avm, videosorveglianza, monitor multimediali, antincendio, cartelli indicatori a led con ottimizzazione per ipovedenti, climatizzazione, pedana manuale. Ospitano 26 passeggeri seduti e 86 in piedi e hanno un posto per portatori di disabilità motoria.

900 bus entro il 2021

Nel corso della mattinata sono stati presentati, oltre ai mezzi ibridi, anche altri 30 bus normali. “Ormai abbiamo avviato un rinnovo strutturale della flotta Atac” ha commentato la sindaca, sottolineato che “ 900 bus entro fine 2021” rappresentano “un risultato di cui siamo molto orgogliosi”. “Questi mezzi - ha aggiunto il vicesindaco Pietro Calabrese - faranno la differenza su molte linee. Ricordo inoltre che i bus ibridi andranno a sostituire veicoli in servizio ormai da oltre 10 anni, con una riduzione di almeno il 50% delle emissioni inquinanti”.