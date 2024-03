PD di Balduina nel mirino dei vandali: altri simboli di estrema destra sulle mura della sezione

Nuovi atti vandalici alla sezione del Partito Democratico di Balduina. Non un gesto isolato per la sede del partito di via Attilio Friggeri finito nel mirino di vandali già nelle scorse settimane. I fatti sono avvenuti nella notte fra venerdì 1 e sabato 2 marzo, a distanza di due settimane dal precedente atto vandalico subito. Come la volta precedente, anche in questo caso stesse scritte e disegni riconducibili all’estrema destra.

“Questa notte ignoti teppisti hanno nuovamente vandalizzato le mura della nostra sezione, per la seconda volta in due settimane” – fanno sapere i militanti PD di Balduina – “Noi non sappiamo se dietro a questi atti si nasconda becero vandalismo o un disegno di intimidazione politica. Quello che sappiamo per certo è che la nostra comunità che vive ed anima la sezione non ha intenzione di arretrare di un centimetro”.

Tanti sono stati i messaggi di vicinanza ai militanti della sezione del quartiere del quattordicesimo municipio, sia da esponenti PD ma anche da parte di politici di Fratelli d’Italia del quattordicesimo come fa sapere a RomaToday Chiara Buonopera, segretaria della sezione del PD Balduina. “Abbiamo subito denunciato questi atti ma non sappiamo se sono frutti di giovani vandali o fanno parte di un’intimidazione politica. La nostra sezione è frequentata da tanti ragazzi, è un presidio del territorio importante” – dichiara Buonopera.

Le operazioni per eliminare le scritte sui muri della sezione sono già iniziate e sono in fase di completamento.