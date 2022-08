Morosità incolpevole, si cambia: il contributo si potrà chiedere prima dello sfratto esecutivo

Ampliare la platea degli aventi diritto al contributo per morosità incolpevole. L'obiettivo del Campidoglio è chiaro, l'assessorato alle politiche abitative ci sta lavorando ma un passo importante è stato già compiuto con una determina dirigenziale datata giugno 2022.

Fino allo scorso anno, infatti, l'accesso al sostegno era riservato ad inquilini morosi con una sentenza di sfratto già emessa e gli ufficiali alla porta. Un modus operandi che non risolveva il problema, arrivando a danno compiuto. Anche per questo, come fanno sapere dal comune, nel 2021 a fare domanda sono stati solo in 9.

A dare il là al cambio di passo è stato un decreto interministeriale di giugno 2020, in piena pandemia. A settembre 2021 la giunta Raggi ormai agli sgoccioli sfornò una determinazione che acquisiva le disposizioni nazionali. In sostanza chi riceve una diffida da parte del padrone di casa dopo non aver pagato l'affitto, può fare richiesta per il contributo. Il problema si affronta all'inizio, non quando il cittadino già rischia di finire in strada.

Il dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative ha preso quest'ultimo atto della precedente amministrazione e lo ha integrato. Tra i requisiti per la richiesta, infatti, c'è quella di essere destinatari di una diffida al pagamento della morosità - senza quindi uno sfratto esecutivo - dietro la presentazione di autocertificazione nella quale si dichiara "in ragione dell'emergenza Covid 19" una perdita di reddito ai fini Irpef sopra al 20%. Per quelli che non sono destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, la riduzione può essere dimostrata anche tramite il confronto tra l'imponibile complessivo del 2021 con quello del 2020.