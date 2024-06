Da Nelson Mandela a Leone Ginzburg: a Roma nuove intitolazioni di strade, piazze e aree verdi

Da Nelson Mandela alle staffette partigiane: sono in arrivo a Roma nuove intitolazioni di aree pubbliche cittadine, in omaggio a figure centrali della storia italiana e internazionale. La Giunta capitolina ha infatti dato il via libera a una delibera che denomina nuove aree di circolazione e zone verdi di Roma, così come approvate dalla commissione consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Le nuove intitolazioni

Ecco, nel dettaglio, a chi saranno intitolate piazze e aree verdi della città: partendo dal centro, un viale all’interno del parco della Resistenza dell’Otto Settembre, nel municipio I, prenderà il nome di Leone Ginzburg, letterato e antifascista, uno degli animatori della Resistenza nella Capitale, dove morì nel 1944 per le torture subite in carcere dai nazifascisti; un altro viale del parco sarà, invece, intitolato a Giuliano Vassalli, partigiano, giurista e già presidente della Corte Costituzionale. Spostandoci nel municipio II il piazzale della penisola del laghetto di Villa Ada prenderà il nome di Nelson Mandela, attivista anti-apartheid, presidente del Sudafrica e figura di primo piano a livello mondiale nella lotta contro le discriminazioni. Sempre a Villa Ada, un viale prenderà il nome di Mario Zagari, partigiano, padre costituente e più volte ministro. Nel municipio VI, invece, il parco compreso tra via di Torrenova e via Celio Caldo si chiamerà “Parco delle staffette partigiane. Protagoniste della Resistenza”. Mentre un viale ricompreso all’interno di Villa Doria Pamphilj sarà intitolato a Isabella Grassi, filosofa e attivista per i diritti delle donne.

Gotor: “Finalmente un’area della città dedicata a Mandela”

“Tra le nuove intitolazioni di aree pubbliche della Capitale approvate dalla Giunta – spiega l’assessore Gotor – c’è quella di Leone Ginzburg, personalità di grande rilievo del mondo della cultura e della Resistenza, e di altre figure importanti della nostra storia recente, come Giuliano Vassalli, giurista di grande fama e Mario Zagari, che dopo la lotta partigiana fu membro dell’Assemblea Costituente, politico di primo piano ed europeista convinto. Sono molto contento anche di poter annunciare che avrà finalmente un’area a suo nome nella nostra città anche Nelson Mandela, tra le figure più luminose della lotta contro le discriminazioni e per la libertà e la democrazia”.