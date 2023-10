A Roma verranno aperte nuove Case delle tecnologie emergenti. Ecco dove

Tre nuove Case delle tecnologie emergenti. Questo l’impegno preso dall’assessora allo Sviluppo economico di Roma Capitale, Monica Lucarelli, durante la conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione di “Maker Faire Rome – The European Edition”, kermesse che si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma. Un evento che riunisce nei padiglioni fieristici le migliori start up del Lazio e d’Italia, con la presenza di ospiti di eccezioni da tutto il mondo.

Case delle tecnologie emergenti

A Roma, ad oggi, esiste una sola casa delle tecnologie e si trova all’interno della stazione Tiburtina Si tratta di un vero e proprio living lab all’interno dello scalo, realizzato con l’obiettivo di supportare una visione strategica in chiave smart city, nella quale l’innovazione e le tecnologie emergenti siano i fattori trainanti di uno sviluppo economico sostenibile della città. Le prerogative sono quelle di uno spazio polifunzionale dove sarà possibile svolgere attività volte alla creazione di startup, al trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese e allo sviluppo di progetti di ricerca applicata e di nuove sperimentazioni.

Nuovi spazi nelle zone difficili di Roma

La Lucarelli, ricordando l’importanza dello spazio già aperto a Tiburtina, ha detto che questa iniziativa "sarà replicata nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana in luoghi come Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà, perché l'innovazione deve servire anche per colmare il gap dell'educazione digitale". Quartieri periferici e stabili da recuperare e da destinare alla ricerca e all’innovazione. Inoltre, la Lucarelli si è augurata che “Maker Faire possa diventare un evento che anche durante tutto l'anno presenti una serie di manifestazioni e appuntamenti da portare in tutto il territorio romano".