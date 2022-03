Per migliorare la raccolta rifiuti servono risorse umane: Ama assume nuovi netturbini

Potenziare le attività di raccolta rifiuti e il servizio di spazzamento in tutta Roma. È tra i principali obiettivi del sindaco Gualtieri nel dossier dedicato all'igiene urbana. Da una parte progettare nuovi impianti per chiudere il ciclo rifiuti sul territorio, dall'altro potenziare il servizi di svuotamento dei cassonetti stradali, per migliorare la differenziata e garantire il decoro dei marciapiedi.

Per farlo verranno assunti a tempo indeterminato 155 nuovi operatori ecologici all'interno del piano assunzionale 2021, per un impegno di spesa a carico dell'azienda di circa 2,7 milioni di euro per l'anno 2022. A quanto apprende RomaToday, la deliberazione che ufficializza le assunzioni verrà approvata nella giornata di oggi dal direttore generale di Ama.

Gli incentivi per il lavoro domenicale

Una misura che si va a sommare agli incentivi per lavorare la domenica. Ama e i sindacati hanno siglato nei giorni scorsi un accordo che prevede un incentivo economico per il personale impiegato in tutte le aree in cui è previsto il lavoro domenicale.

Si parte dal 2 aprile in via sperimentale per 90 giorni applicando l'accordo ai soli lavoratori delle autorimesse, poi in caso di conferma verrà esteso alle restanti categorie. Parliamo di incentivi compresi tra i 108 e i 198 euro lordi a seconda che si lavori solo la domenica, oppure due o tre giorni nel periodo tra sabato e lunedì.