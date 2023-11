Il vecchio parcheggio diventa una nuova "piazza scolastica"

Era un vecchio parcheggio degradato ed è diventato uno spazio ad uso e consumo degli studenti. È questa la parabola seguita dall’area antistante il plesso Nazario Sauro, sulla via Trionfale.

Uno spazio liberato dalle auto

L’inaugurazione della nuova strada scolastica, in questo caso più una piazza, è avvenuta alla presenza “di tante e tanti cittadine e cittadini di ogni età” ha raccontato l’assessora alla scuola Claudia Pratelli, che si sono dati appuntamento “per dare avvio ad un nuovo inizio per la strada davanti IC Trionfale”. È ora quello, “uno spazio liberato dalle macchine e restituito al gioco, alla socialità e alle occasioni di incontro così preziose per una città abitabile, a misura di bambine e bambini e che valorizza gli spazi pubblici”.

Le strade scolastiche a Roma

Non è la prima strada scolastica che viene inaugurata durante l’attuale consiliatura. Nel vicino municipio I, nel 2022, è stata inaugurata via Puglie, ed è in programma di seguire la stessa destinazione sia via Nino Bixio – la sperimentazione è avviata da anni – che via Col di Lana. L’amministrazione, seguendo una sensibilità che è sempre più diffusa e che trova rappresentazione anche nelle giornate “street for kids” che si sono succedute in questi anni, ha in agenda la realizzazione di 110 interventi, sul modello di quanto appena fatto per il plesso Nazario Sauro.

Una priorità per l'amministrazione cittadina

“La realizzazione delle strade scolastiche – ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patané - è una delle priorità della nostra amministrazione perché sono interventi di riqualificazione urbana e di sicurezza stradale, che creano uno spazio per il gioco, il divertimento e l’aggregazione di cui oggi la città ha grande bisogno. Le riteniamo pertanto indispensabili per creare un ambiente sicuro, favorire l'autonomia, la salute e la sicurezza dei bambini e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile”. Obiettivi condivisi e richiesti dai cittadini che, nelle occasioni in cui una strada scolastica è stata sperimentata, non hanno mai fatto mancare il proprio apporto.