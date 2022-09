Università, aperta la nuova residenza studentesca di Tor Vergata

Sono 76 i nuovi posti alloggio riservati agli studenti più bisognosi e meritevoli di Tor Vergata, distribuiti su cinque piani. La residenza universitaria è stata inaugurata mercoledì 21 settembre in via Cambridge, dove si trovano anche il bar e la mensa, entrambi gestiti dall'ente regionale DiSco.

Il sopralluogo e l'apertura ufficiale dell'edificio hanno visto la presenza del presidente della regione Nicola Zingaretti, dell'assessore a università e ricerca Paolo Orneli insieme ai vertici dell'ateneo, a studentesse e studenti.

Zone verdi, aule per lo studio e parcheggio caratterizzano le dotazioni esterne della residenza, con 8 alloggi riservati agli studenti con disabilità. A fornire energia e riscaldare l'acqua ci sono 60 pannelli fotovoltaici. L'illuminazione è di tipo led ed è presente un sistema di gestione evolutivo di tipo alberghiero che consente l'ottimizzazione dei carichi energetici e la loro eliminazione nelle stanze e nelle aree non utilizzate.

Al piano terra è possibile trovare una cucina collettiva, sala riunioni, area giochi, sala video e la reception con l'ufficio del personale. Lo stabile risale agli anni '30 ed è stato ristrutturato investendo 3,7 milioni di euro, incluso il co-finanziamento del Miur. "E' una residenza totalmente green e digitale ed è la terza inaugurata negli ultimi 3 anni - fa sapere Orneli -, dopo Valco San Paolo e Cassino: in totale si tratta di 350 posti letto in più per gli studenti".

"Nel Lazio il diritto allo studio non esisteva - ricorda Zingaretti facendo riferimento a prima del 2013 -: la voce dei capitoli di spesa per gli studenti era terreno di saccheggio della cattiva politica e di battaglia per il potere. Noi non ci fermiamo qui, apriremo presto altre 2 nuove case dello studente: una Pietralata e un'altra a Ostia. L'apertura di questa struttura è importante per il diritto materiale che verrà soddisfatto ma è la cosa ancora più bella e' che rappresenta un pezzo di riconquista vero del diritto a costruirsi una vita".