288 quartieri e 22 rioni: é la nuova mappa di Roma disegnata dal Campidoglio

Sono 155 le zone urbanistiche che normalmente vengono usate come riferimento per mappare la città. Sono frutto d’una sorta di censimento realizzato, con una delibera datata 1977. A distanza di 45 anni, la città ha avuto un’evoluzione che non è rispecchiata in quei numeri. Si è espansa, l’urbanizzazione si è spinta oltre il raccordo anulare, ed in totale ora conta 314 agglomerati. Tanti sono quelli che, il Campidoglio, ritiene siano da considerare per una mappatura più fedele della città.

La nuova mappa dei quartieri

"Roma è cambiata completamente rispetto a quella che, all'epoca del dindaco Argan, venne fotografata con la delibera 2982/1977” ha dichiarato Andrea Catarci l’assessore al decentramento ed alla città dei quindici minuti, durante il convegno svoltosi al teatro del Quarticciolo il 5 aprile. Ci sono municipi come il VI che hanno conosciuto una trasformazione enorme. Sono passati dalle 8 zone urbanistiche del 1977 a 34 quartieri, tra cui figurano Tor Vergata, Tor Bella Monaca, Torre Maura. Stesso discorso, sempre ragionando su un territorio cresciuto soprattutto fuori dal GRA, si può fare per il municipio IX, quello dell'Eur. Il quartiere del Pentagono ai tempi del sindaco Argan già c'era, ma molti altri dal Torrino a Spinaceto, passando per Trigoria, Vigna Murata, neppure erano sulla carta. Ed infatti è passato da 13 a 37 quartieri, praticamente il triplo. In misura meno consistente, sono aumentati i quartieri in tutti i municipi, al punto da far segnare una differenza, tra il conteggio della delibera nel 1977 e quello effettuato oggi, di 155 insediamenti.

Quartieri raddoppiati in 45 anni

In quello che un tempo era il mercato del Quarticciolo, è andato in scena un appuntamento che ha visto la partecipazione del sindaco Gualtieri e del professor Carlos Moreno, la persona che ha teorizzato la città dei 15 minuti. Ed è in quell’occasione che è stato mostrato lo sviluppo urbanistico che si è registrato, durante gli ultimi 45 anni, nei 15 municipi di Roma Capitale. “E’ tempo che se ne prenda atto e che gli studi e le statistiche, a partire da quelle ufficiali dell'Istat, puntino a leggere gli agglomerati urbani in cui si svolge la vita quotidiana e che in gran numero, 115 su 310, sono situati oltre il Grande Raccordo Anulare” ha commentato Catarci.

La nuova mappa e la città dei 15 minuti

Roma è cambiata ed oggi “circa 500mila residenti vivono nell'anello ferroviario, 1 milione e mezzo tra anello e il Gra, 800 mila oltre il Gra”. Se poi si va a considerare anche l’area metropolitana si arriva a 4,3 milioni di residenti. Da qui l’esigenza, da parte di chi amministra la città, di ridisegnare insieme alla mappa dei quartieri anche quella dei servizi. In modo da arrivare a realizzare quella città dei 15 minuti che, stando alle parole di Catarci è il “modello della prossimità, dell'inclusione, del decentramento, della partecipazione, della contemporaneità”. Un modello che punta a portare in ciascun quartiere i servizi fondamentali, le scuole, i presidi sanitari, in modo che siano raggiungibili “a piedi o in bici” in appena un quarto d’ora.