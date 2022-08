Dall'8 agosto parte la nuova linea 712 Axa-Eur Fermi: novità anche per altre linee bus

L’8 agosto prende servizio la nuova linea Atac 712. Attiva tutti i giorni dalle 5,30 alle 23,30 nel settore sud della città, collegherà i quartieri di Axa, Malafede e Giardino di Roma con l'Eur. I capolinea saranno a via Gioja all'Axa e alla stazione Eur Fermi/Metro B.

La nuova linea 712

Il percorso si snoderà lungo via di Acilia, la Colombo, via di Malafede, via Troisi, via Modugno, via Ostiense, via di Decima, via Delogu, via Ribotta, via dell'Oceano Pacifico, viale della Tecnica, viale America e viale Europa. I bus scambieranno con le stazioni Vitinia e Tor di Valle della Roma-Lido e con le stazioni Eur Palasport ed Eur Fermi della metro B, raggiungendo il polo direzionazione di via Ribotta e la zona commerciale di viale dell'Oceano Pacifico.

Le modifiche ala linea 070

L'attivazione della nuova 712 sarà la scintilla di avvio per una serie di cambiamenti della rete bus nel territorio del X Municipio. La prima variazione interesserà la linea 070 che torna ad essere un collegamento express tra la stazione Colombo della Roma-Lido, Castel Porziano, l'Infernetto e l'Eur. Nella tratta Wolf Ferrari-Eur, la 070 percorrerà la Colombo.

Le successive modifiche

Le altre fasi del piano scatteranno il 14 agosto (linee 04B e 063); il 29 agosto (linee 014 e 016); 5 settembre (linee 04B, 012, 063); 12 settembre (linee 05 e 065). Intanto dall'8 agosto, la linea estiva 068 sarà disattivata e in alternativa tra la Litoranea e Campo Ascolano si potrà utilizzare la linea 07.

“Stiamo continuando a scrivere una pagina importante per migliorare il nostro trasporto pubblico e la cosa piu importante è riuscire a dare risposte ai cittadini, hanno commentato il presidente del municipio X Mario Falconi e il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo - subito dopo l' approvazione del riordino delle linee bus, del 30 giugno, si è continuato a lavorare senza sosta affinché il riordino potesse partire dal mese di agosto, come avevamo richiesto”.

Nel dettaglio il presidente delle commissione mobilità del municipio X ha spiegato quali saranno i cambiamenti previsti dalla fine di agosto

Da lunedi 29 agosto

La linea 014 da via Paolo Orlando proseguirá per via Capitan Casella attestando nuove fermate nei pressi del C.P.O. Invece la linea 016 da via di Casal Palocco alla prima rotatoria effettuerà la svolta a destra per via Alessandro Magno proseguendo per il capolinea di Piazza Antifane; stesso itinerario da Piazza Antifane per via di Casal Palocco

Da lunedi 5 settembre

La linea 04B diventerà una linea circolare con capolinea unico alla stazione di Acilia. Dal capolinea effettuerà inversione di marcia all'altezza di Capelvenere per proseguire direttamente per via Donati riprendendo l'itinerario attuale mentre da via Casini prosegue direttamente da viale dei Romagnoli per il capolinea alla stazione di Acilia

La linea 063 avrà 2 nuove fermate una dinanzi alla scuola Giovanni Paolo II in via Ruspoli a Dragoncello, garantendo una maggiore sicurezza per gli alunni nel raggiungimento del plesso scolastico. Altra fermata verrà effettuata in via Paschini proseguendo il servizio in via Patrasso e via Gabriel lasciato scoperto dalla modifica della linea 04 barrato.

La linea 012 dal capolinea della stazione di Acilia effettuerà inversione di marcia all'altezza di Capelvenere e in via Ruspoli direzione stazione di Acilia effettuerà una nuova fermata in via Paschini

La linea 08 proveniente dal capolinea Monti San Paolo avrà una nuova fermata denominata Romagnoli/Case Basse. Sarà utile per i cittadini che una volta arrivati alla stazione di Acilia debbono dirigersi verso le proprie abitazioni, in quanto sono stati modificati gli itinerari dello 04b e 012

Da lunedì 12 settembre

La linea 065 da Wolf Ferrari proseguirà per via Cilea e saranno effettuate nuove fermate adiacenti l’Istituto Comprensivo Francesco Cilea e in via Carlo Orff intersezione con via Romani; verrà intensificato anche il servizio serale effettuando ulteriori corse con l'ultima partenza alle ore 24.00 anziché alle ore 22.30.

Il servizio della linea 05 prolungato in via Pernier sarà intensificato di ulteriori corse diminuendo l'attesa alle fermate dagli attuali 60 minuti in alcune corse a 40 minuti nell'arco di tutta la giornata

La linea 05 alle ore 4.50 in via Pernier effettuerà una nuova partenza che garantirà i cittadini il collegamento con il passaggio del treno della Roma Lido a Lido Centro del transito della prima partenza delle ore 5.22

Le prime partenze della linea 05 da entrambi i capolinea di via del Mar Rosso e via dell'idroscalo verranno anticipate alle ore 5.00 così da consentire ai pendolari di prendere la prima corsa della Roma-Lido alla Stazione di Lido Centro alle ore 5.22.