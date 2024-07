A Roma 15mila persone intercettate dai servizi sociali in sei mesi. L’11% sono minori soli

Continua senza sosta l'attività della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. Nei giorni scorsi, il responsabile del servizio coordinamento tecnico e amministrativo dei servizi di pronto intervento sociale, di accoglienza e di contrasto alla povertà del dipartimento politiche sociali e salute sul lavoro, ha fornito diversi dati sulle persone intercettate dalle unità di strada, durante una commissione convocata ad hoc dalla presidente Nella Converti.

Il report dei servizi sociali

Il report si riferisce al primo semestre del 2024. I numeri presentano un quadro abbastanza indicativo della situazione romana: 14.850 persone intercettate dal 1° gennaio, quasi 2.500 al mese. Di queste, poco più di 3mila fanno riferimento al lavoro del Circuito Immigrazione. Il 70% sono uomini, il 27% donne e il 3% transgender.

Il 70% dei fragili è extracomunitario

Rispetto alla provenienza delle persone vulnerabili di cui si occupano i servizi sociali di Roma Capitale, è stato possibile identificare un 9% di cittadini UE, il 70% sono extra comunitari, il 22% cittadini italiani. Abbastanza importante la quota di minori non accompagnati, per lo più stranieri: sono l'11%. Questo significa che solo nella prima metà dell'anno nelle strade di Roma hanno vagato oltre 1.600 tra ragazze e ragazzi sotto i 18 anni senza alcuna tutela.

Il sistema di accoglienza per senza dimora

Come ha spiegato Villeggia, a Roma operano "11 unità di strada che nel primo semestre del 2024 hanno effettuato 5.560 interventi su 1.250 persone differenti, erogando 322mila pernottamenti in favore di 3.138 persone. Di questi pernottamenti, 62mila sono stati in modalità h15 (quindi sostanzialmente dalle 18 del pomeriggio alle 9 del mattino successivo, ndr), 48mila H24 e 26mila a favore di mamme con bambini. I restanti 185mila pernottamenti hanno riguardato l'area immigrazione, tra circuito cittadino e circuito SAI, sistema accoglienza integrazione".

"A Roma dalle 9 alle 11mila persone in strada"

Un'occasione, quella della commissione capitolina, anche per una riflessione su quanto succederà con l'inizio del Giubileo: "Al momento sono aperte le gare per l'acquisto delle tensostrutture per senza dimora - conclude Villeggia - e per la gestione del servizio di accoglienza. I luoghi dove collocarle non sono stati formalizzati, ma ci siamo quasi. Le stime riguardanti il numero di persone che vivono in strada a Roma parlano di un numero che fluttua tra 9 e 11mila, ma non è preciso. Con Istat stiamo facendo un ottimo lavoro di indagine, ma non è un censimento: restituisce un quadro a grande impatto sociale. Quello che abbiamo particolarmente a cuore è migliorare lo stato di salute dei senza dimora, che dalla pandemia in poi è peggiorato perché è stato sempre più difficile accedere agli ospedali e ai servizi sanitari. In strada vivono dializzati, trapiantati, malati oncologici".