Il Comune di Roma nel 2023 ha assegnato 324 case popolari. Ma gli alloggi non bastano per tutti

Crescono i numeri delle assegnazioni di case popolari a Roma. Nel 2022 erano stati 351 gli alloggi consegnati, ma solo 127 a nuclei presenti regolarmente nella graduatoria Erp che fa riferimento al bando del 2012. Al 31 dicembre 2023, invece, la quota sale. Ma c'è un problema, sempre lo stesso: non bastano per tutti.

Case agli occupanti

I dati sono stati forniti dal dipartimento del patrimonio e politiche abitative, che li ha analizzati e resi pubblici come successo un anno fa. A inizio 2023 Roma era reduce dallo sgombero pacifico dell'ex clinica di Valle Fiorita a Primavalle e da quella di viale delle Province. E così 224 appartamenti sono finiti ad ex occupanti abusivi in emergenza abitativa da anni. Per le famiglie in graduatoria, invece, erano arrivate 127 case.

I numeri delle assegnazioni nel 2023

Trend in miglioramento nel 2023. L'unica storica occupazione sgomberata è stata quella di viale del Policlinico: 44 alloggi consegnati a fine anno, dopo quasi 12 mesi di trattative con i movimenti per la casa. In più, però, Roma Capitale è riuscita a consegnare le chiavi a 280 persone in graduatoria, più del doppio rispetto all'anno precedente. "Questi dati dimostrano l'efficacia del nostro lavoro - commenta l'assessore Tobia Zevi -. Noi ci impegniamo quotidianamente per dare risposte concrete alle esigenze abitative della città, ma è chiaro che l'emergenza aumenta e vorremmo poter fare di più".

La coperta è corta

I problemi restano, come afferma anche lo stesso Zevi. E lo dicono anche i numeri: 81 appartamenti sono stati riservati per "la movimentazione dei nuclei, necessaria a far partire i cantieri Pnrr". Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà, Porto Fluviale e Cardinal Capranica. Cinque progetti di rigenerazione urbana e realizzazione di nuovi alloggi. Va da sé che 81 immobili non sono sufficienti: ne servono 54 solo per Porto Fluviale, progetto in partenza a marzo e dove vivono famiglie occupanti dal 2003.