Il Pd rimpiange Marino: "Rivogliamo il nucleo di Polizia Locale dedicato agli sgomberi"

Nel 2014 Ignazio Marino decise la creazione di un nucleo di Polizia Locale alle dirette dipendenze del dipartimento patrimonio, con lo scopo di intervenire esclusivamente negli sgomberi delle case popolari del Comune occupate abusivamente, ma anche di anticipare fenomeni illegali, svolgere censimenti all'interno di stabili occupati. Con l'amministrazione Raggi l'ufficio è stato sciolto, poi è arrivato Gualtieri e dopo un po' più di sei mesi di mandato è stata approvata una delibera di giunta che ripristinava il nucleo. Era aprile 2022, sembrava una svolta, ma a quanto pare per qualcuno non lo è stata fino in fondo.

Il nucleo dei vigili anti-sgomberi nel mirino del Pd

Durante l'ultima commissione capitolina patrimonio il presidente Yuri Trombetti (Pd) ha detto chiaro e tondo che così non va bene. "Vengo a sapere quasi per caso che il nucleo in realtà non viene utilizzato come si dovrebbe - tuona in apertura di riunione, alla presenza del vicecomandante Stefano Napoli e del direttore del dipartimento Tommaso Antonucci - e che gli agenti coinvolti fanno anche altre cose. Non possiamo avere persone che si occupano un giorno di sgomberare un alloggio Erp e quello dopo di fare viabilità o presenziare alla festa per i cento anni di San Saba. Ci vuole specializzazione e dedizione esclusiva". Il consigliere dem cita il nucleo speciale istituito da Ignazio Marino (il sindaco "marziano" defenestrato dal Pd stesso dopo due anni) ricordando che era quello l'esempio al quale avrebbe voluto si rifacesse la delibera del 1° aprile 2022: "Evidentemente non ci siamo saputi esprimere bene - aggiunge Trombetti - quindi dovremo fare una delibera nuova, stavolta di consiglio. Serve un ufficio presente in dipartimento, con operatori dedicati, che sia permanente".

"Gli sgomberi vanno gestiti meglio"

Anche perché il Campidoglio non può permettersi di impiegare tre o quattro mesi per il recupero degli alloggi occupati, soprattutto nel momento in cui arrivano le segnalazioni in tempo utile. Se il problema è quello di reperire case per far scorrere le graduatorie Erp del bando 2012, i tempi di recupero descritti in commissione dal consigliere di maggioranza non sono quelli giusti. "Per non parlare di come vengono gestiti gli sgomberi - sottolinea ancora Trombetti - con famiglie di disperati messe fuori casa, con minori disabili e anziani fragili. Spesso mi dicono che la Polizia Locale interviene senza il supporto dei servizi sociali. Questo non deve succedere. Ora inizieranno nuovi sgomberi, l'assessore Zevi mi ha detto che a breve verrà convocato il tavolo di coordinamento con Prefettura e Ater per affrontare il tema, credo sia il caso che ci sia anche un nucleo dei vigili costituito che partecipi".

Il vicecomandante Napoli: "Lavoriamo ogni giorno per la causa"

Il quadro dipinto da Trombetti, spalleggiato (anche se con più diplomazia) dal direttore Tommaso Antonucci, non è affatto condiviso dal vicecomandante Stefano Napoli: "Le parole che ho sentito mi perplimono - ha detto - perché non corrispondono alla realtà dei fatti. Il nucleo GSSU (gruppo sicurezza sociale urbana, ndr) esiste, non è sciolto e posso dimostrare che lavora quotidianamente per l'edilizia residenziale pubblica di Roma. Abbiamo censito 498 immobili, eseguito 57 sgomberi, recuperato 86 immobili. Tutto ciò fatto da un gruppo di 15 agenti, all'interno di un Corpo di Polizia che è ai minimi storici, con 5.600 unità operative. Questi 15 colleghi si sono sacrificati, rinunciando al salario accessorio, perché non vanno in servizio sabato e domenica e non fanno la notte, solo per stare dietro alle richieste e alle esigenze del dipartimento politiche abitative e patrimonio. I colleghi che sono nel GSSU sono incardinati nel nucleo Erp, si relazionano con il dipartimento. Se l'amministrazione vuole una presenza fisica, bisogna fare un distacco, i colleghi devono essere messi alle dipendenze del dipartimento e non più del Comando". Un passaggio che nella delibera di 18 mesi fa non c'è, anzi. In due passaggi distinti si specifica che il nucleo, costituito da 15 operatori di Polizia Locale, avrà sì base in dipartimento, ma questa base viene definita "punto di contatto". Non si dà la sensazione di volere qualcosa di fisso e permanente.

"Dare priorità alle attività di Roma Capitale"

E' evidente che le aspettative di Trombetti erano diverse. Il consigliere dem chiede una presenza fisica costante e magari una preferenza per le attività legate a Roma Capitale. Per spiegare il concetto citiamo Antonucci: "Oggi vediamo il nucleo impegnato anche negli sgomberi Ater (azienda regionale, ndr) - spiega - ci piacerebbe capire se con una programmazione più stretta si potesse dare priorità a questioni capitoline, rinsaldando e rinforzando la presenza qui, dando certezza che le attività vengano fatte per il dipartimento, per Roma Capitale". Insomma, si consuma anche una piccola "scena di gelosia" nella commissione patrimonio nei confronti del vicino "nemico", cioè l'ente regionale guidato dal centrodestra. In ogni caso, prossimamente la delibera Gualtieri-Zevi verrà superata da una delibera di consiglio. Tenendo conto di quanto fatto finora dal "punto di contatto" dei vigili in dipartimento.

I numeri del nucleo GSSU negli ultimi 18 mesi

Da aprile 2022 ad oggi, fa sapere il nucleo di Polizia Locale che opera a supporto del dipartimento, sono state infatti consegnati 449 atti notificati relativi alla consegna di alloggi popolari, censiti 109 appartamenti nel piano di zona Spinaceto 2, 43 immobili nel piano di zona Borghesiana-Pantano, 13 appartamenti nel piano di zona Don Bosco (alcuni di quelli comprati da Inps), altri 40 nel piano di zona La Storta. E ancora: i 90 appartamenti messi all'asta dalla proprietà, ma per decenni pagati da Roma Capitale a via Salaria 142 a Monterotondo Scalo, 19 alloggi a via Fasan a Ostia, 80 alloggi a via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca (21 dei quali occupati abusivamente) e ancora 8 alloggi Erp a Don Bosco. Gli agenti del nucleo sono stati anche impiegati per lo sgombero di alloggi occupati nei CAAT di Valle Porcina e Romanina 2 e per la consegna di notifiche di chiusura nel CAAT di Casale Lumbroso, chiuso a fine giugno 2023. Il vicecomandante Napoli specifica inoltre che il nucleo è impiegato anche per sgomberi di alloggi di proprietà Ater: in totale ne sono stati liberati 57, con l'aggiunta di 81 atti emessi dall'azienda regionale e notificati dagli agenti del GSSU.