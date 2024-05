Silent disco, pet therapy e laboratori per la pace: torna la Notte bianca delle scuole aperte

Laboratori, mostre, presentazioni di libri nelle scuole di Roma, accessibili fino a tarda sera: torna la Notte bianca delle scuole aperte, in programma venerdì 24 maggio. Si tratta della seconda edizione di un appuntamento che rappresenta l'occasione per celebrare il percorso fatto in questo ultimo anno da molte delle 114 scuole vincitrici dell'avviso pubblico che consente l'apertura degli istituti oltre l'orario ordinario, quindi i pomeriggi, la sera e nei weekend, con attività artistiche, di supporto scolastico, promozione delle stem (discipline tecnico-scientifiche), per il contrasto alla povertà educativa e per la sostenibilità ambientale.

Il programma della notte bianca

Tra i tantissimi appuntamenti in programma c’è la “Silent disco” dell’Istituto di istruzione superiore Cristoforo Colombo, in via Panisperna 255: dalle 17.30 alle 22, i ragazzi e le ragazze, dotati di cuffie, ascolteranno musica per le vie del quartiere, dalla scuola fino a piazza del Campidoglio. All’Istituto comprensivo via Acquaroni, in via Merlini, dalle 17 alle 21.30 c’è il ballo scolastico. Al plesso Di Donato via Bixio, dell’IC Daniele Manin, invece, si lavora a due opere partecipate: la prima è “I muri parlanti”, pannelli di legno vuoti, da riempire piano piano di frasi e immagini di pace, lasciate di volta in volta dai partecipanti all’evento. La seconda si chiama “La bandiera della pace”: i partecipanti, invitati a scegliere uno dei colori rappresentativi della bandiera stessa, con i piedi immersi nelle tempere, cammineranno su un lungo rotolo di carta lasciando impronte di pace. E, ancora, all’IC Francesca Morvillo, in via San Biagio Platani 248- 260, sono previste attività di pet-therapy, musicoterapia, ceramica e italiano per stranieri, dalle 15 alle 20. Il programma completo con tutte le iniziative delle 56 scuole coinvolte nella notte bianca è disponibile qui.

Pratelli: “Vogliamo rendere Roma la città delle scuole aperte”

“Un immenso grazie alle comunità educanti che hanno reso la scuola un punto di riferimento per il proprio territorio – spiega l’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli - un luogo in cui la relazione tra il dentro e il fuori è ricchezza condivisa e dove le opportunità diventano a portata di tutti e di tutte. Passo dopo passo, vogliamo fare di Roma la città delle scuole aperte”.