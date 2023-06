Il 7 giugno la prima notte bianca delle scuole romane

Un centinaio di scuole romane in tutti i municipi animeranno la prima Notte Bianca delle scuole aperte, in programma mercoledì 7 giugno. Un evento che celebra il percorso iniziato nel 2022/2023, con il bando delle scuole aperte il pomeriggio e che ha coinvolto 114 istituti della Capitale.

Dalle 18 e fino a tarda serata, dal centro storico a Roma est, molte delle scuole che hanno vinto il primo avviso pubblico "Roma Scuola Aperta" resteranno attive con laboratori, presentazioni di libri, mostre. "Le diverse feste in città, che attraverserò con piacere ed entusiasmo - fa sapere l'assessora alla scuola, Claudia Pratelli - saranno anche l'occasione per dire grazie agli insegnanti, alle associazioni, ai ragazzi e alle ragazze per aver animato concretamente durante tutto l'anno, l'ambizione che avevamo: fare sempre di più della scuola un punto di riferimento per la comunità del territorio, dove la relazione tra il dentro e il fuori è ricchezza condivisa e dove le opportunità diventano a portata di tutti e di tutte".

Con il supporto dell'assessorato alla Cultura, la prima Notte Bianca delle scuole aperte vedrà l'adesione anche di attori e intellettuali come Christian Raimo, Davide Orecchio, Lidia Ravera, Daniele Aristarco, Carola Susani e Giulio Scarpati. L'elenco delle scuole che hanno aderito è disponibile a questo link.