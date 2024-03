Non solo Giubileo. Roma deve crescere nel turismo congressuale Porta meno persone che spendono di più, valorizza il territorio e crea nuovi posti di lavoro. La capitale, al 14° posto, resta distante dalle dirette concorrenti. Il tema dei trasporti e dei prezzi

Il telelavoro (che in Italia ci ostiniamo a chiamare Smart Working) ha portato a un forte aumento del numero dei congressi nel mondo. Chi lavora da casa e dunque ha meno occasioni di confronto diretto con colleghi e dirigenti, ha necessità di condividere e discutere risultati e obiettivi.

E' per questo che dal 2022 si assiste a un numero di congressi in costante crescita, toccando un +250% con oltre 300 mila eventi in tutta Italia¹. Roma, sebbene stia facendo progressi consistenti, non riesce ancora a proporsi come leader del settore rimanendo esclusa dalle dieci città più attrattive del mondo. La capitale si piazza quattordicesima secondo la classifica dell'International Congress and Convention Association e risulta il primo capoluogo italiano davanti a Milano che si ferma alla diciottesima posizione.

Il vero gap però sta nel numero di grandi congressi organizzati a Roma che è sensibilmente più basso rispetto alle sue concorrenti. Con 79 eventi ha raggiunto il quattordicesimo posto ma Singapore che occupa il gradino immediatamente superiore ha visto 101 congressi nel corso dello stesso periodo. Per non parlare di Barcellona con 133 eventi, Parigi (134), Lisbona (144) e Vienna (162). Insomma la differenza in termini numerici è notevole e sarà difficile colmarla nel corso dei prossimi anni.

Eppure il turismo congressuale porta quasi solo vantaggi rispetto a quello cosiddetto "mordi e fuggi" che provoca sovraffollamento, sviluppo di attività abusive, fuga dei residenti dal centro storico, incremento dei prezzi. Al contrario la "meeting industry" come gli economisti chiamano l'attività legata ai congressi, è la componente a maggior valore aggiunto.

Un congressista spende in media ogni giorno 783 euro contro i 104 rilevati dalla Banca d'Italia per il normale turista straniero. Dei 783 euro, più del 65% rimane nella destinazione. Secondo gli studi della WTO (World Trade Organization) i vantaggi del turismo congressuale sono la destagionalizzazione delle presenze che evita la concentrazione in primavera o in autunno di milioni di viaggiatori; un incremento dell'indotto soprattutto relativo alla ristorazione e al commercio; creazione di nuovi posti di lavoro più professionalizzanti; valorizzazione di aree urbane fuori dai circuiti turistici.

Ma come si fa a diventare attrattivi e cosa manca effettivamente a Roma per competere con le prime dieci città del mondo? Non si deve guardare al solo numero di eventi ma anche alla loro dimensione. Fino al 2014 i congressi della capitale erano mediamente più piccoli e con una minor spesa per delegato, superando raramente i tremila partecipanti per singolo evento. Poi si è registrata una leggera crescita dimensionale anche grazie al miglioramento dell'offerta di location di buon livello. In primo luogo la Nuvola con una capienza che può arrivare fino a novemila persone. Poi l'Auditorium Parco della Musica che è in grado di accogliere fino a quattromila partecipanti. Sempre di alta qualità resta il Palazzo dei Congressi dell'Eur del 1938 che ospita quattromila persone. Di minor pregio invece sono la Fiera di Roma che - sebbene sia molto capiente (20.000 ospiti) - risulta poco contemporanea e Cinecittà Events (duemila ospiti). In Europa il 96% dei congressi con più di 3.000 partecipanti viene ospitato all'interno di centri congressuali e fieristici solo se hanno una ottima accessibilità su ferro. I trasporti restano dunque uno degli elementi più critici data la scarsa efficienza della linea B della metropolitana (per la Nuvola) e della scomodità della ferrovia Orte-Fiuminicino distante dalla Fiera.

C'è poi il tema dei prezzi che risulta mediamente più alto per le sedi romane rispetto ai concorrenti internazionali. Anche la ricettività alberghiera a volte non è al passo con quella europea nonostante tariffe piuttosto elevate.

Occorre dunque una vision che incida su trasporti, incentivi fiscali e qualità dei servizi per convincere i più riluttanti. Partecipare a un congresso a Roma deve diventare un'esperienza indimenticabile, associando alla forte identità storica della città eterna nuove tecnologie e location che possano permetterci di diventare competitivi in un settore che porta lavoro e valorizzazione del territorio.

¹Dati OICE Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi