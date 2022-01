"Gualtieri ha uno staff più caro di Marino e Alemanno"

"Sono state fatte state 85 nomine di staff tra sindaco e assessori. Tra questi ci sono tanti ex presidenti di municipio, ex consiglieri e militanti del centrosinistra. Ad oggi la spesa risulta essere oltre 4 milioni, superiore a quella fatta da Marino e Alemanno". Questa l'accusa arrivata dal consigliere leghista Fabrizio Santori in merito alle nomine effettuate nelle scorse settimane dal sindaco Gualtieri e oggetto di discussione della commissione Trasparenza di oggi. Al primo cittadino si contesta un numero di collaboratori superiore a quello delle precedenti consiliature, e con costi che non rientrerebbero nei principi di razionalizzazione della spesa pubblica e di valorizzazione del personale interno al Campidoglio.

I chiarimenti di Ruberti

A rispondere alle questioni sollevate dal partito di Matteo Salvini, il capo di gabinetto Albino Ruberti. "Per quanto riguarda la diretta collaborazione" ovvero i contratti delle "persone che lavorano a supporto di sindaco e assessori, noi abbiamo confermato una dotazione identica alle giunte Raggi, Marino e Alemanno: 110 unità e budget - identico alle giunta Raggi - di 6,6 milioni", spiega Ruberti.

"Sono figure previste per legge, chiamate direttamente, non soggette a nessuna selezione perché c'è un rapporto fiduciario e non mi risulta nella storia di Roma Capitale che non si siano state usate, indipendentemente dai colori politici". E ancora: "Ho voluto per scrupolo andare ancora più indietro della giunta Raggi, per evitare qualsiasi incremento, e questi parametri sono identici a tutte le amministrazioni". Ruberti ha poi sottolineato che "la consonanza politica è uno degli elementi di tutti gli staff", "aver avuto esperienze politiche è un requisito".

La polemica dell'opposizione

Numeri che a Santori non tornano: "Non mi risulta che la spesa sia la stessa delle consiliature di Marino e Alemanno. Ad oggi ci risultano 85 assunti con spesa di 4 milioni di euro di spesa annui, Marino ne spendeva 3.8, Alemanno 2.8. Mentre Raggi si attestava a circa 6.5 con 97 collaboratori". E ancora: "Ci chiediamo anche come mai negli staff tanti esponenti Pd presidiano gli assessorati". Su questo punto la capogruppo Pd Valeria Baglio precisa: "Il gruppo Pd non ha fatto nessuna segnalazione". Con De Priamo che le ha fatto notare: "Diciamo che la consonanza politica è stata presa molto alla lettera".

E ancora la Lega ha rilanciato la questione delle assunzioni di esterni per lo staff di Gualtieri in Città Metropolitana: "Non era mai avvenuto prima". Sul punto il Campidoglio aveva replicato al nostro giornale legando le assunzioni alla gestione dei fondi del Pnrr, una nuova competenza in capo all'ex provincia. Altro aspetto posto dal consigliere leghista: "Come mai Gualtieri ha di fatto due portavoce, uno al Comune e uno alla Città metropolitana, iscritti con contratto di diverso tipo?". Nessuna risposta.

Una polemica quella sulle nomine alimentata anche dal M5s, con Antonio De Santis, ex assessore al Personale, che ha chiesto chiarimenti sull'inquadramento contrattuale di alcune figure. La discussione si è conclusa con la richiesta da parte della Commissione di ottenere i curricula delle persone nominate nello staff del sindaco e negli assessorati. Ruberti ha fornito la disponibilità dell'amministrazione a mettere a disposizione i documenti, solo dopo però averli depurati dei dati sensibili in materia di privacy.