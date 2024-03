Sanità, Rocca ha nominato due nuovi commissari per Asl Roma 2 e San Giovanni

Francesco Rocca ha ufficializzato le nomine dei commissari straordinari per l'Asl Rma 2 e l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Rispettivamente sono Francesco Amato e Paola Corradi.

I decreti firmati dal governatore nelle ultime ore prevedono la nomina immediatamente effettiva per Paola Corradi, mentre Amato inizierà ufficialmente il 29 marzo. I due resteranno in carica fino a quando non saranno nominati i nuovi direttori generali.

Paola Corradi è attualmente direttore generale dell'Ares 118, nominata da Nicola Zingaretti nel 2014. Dal 2004 e fino all'incarico in Ares, Corradi ha lavorato per l'azienda ospedaliera Sant'Andrea, prima come direttore sanitario, poi nominata commissario straordinario nel 2011 (per un mese) e di seguito direttore generale. Francesco Amato è dirigente sanitario in Calabria, in particolare a Cosenza dove, tra i vari incarichi, ha diretto l'unità operativa di Terapia del dolore e l'unità operativa Anestesia e Rianimazione. E' stato consulente del ministero della Salute.