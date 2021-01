Vigili, la "rivoluzione" arriva dalla Liguria: Angeloni nomina nuovi comandanti ad Ostia e Tintoretto

Prime mosse organizzative da parte del neo comandante della polizia locale di Roma Capitale Ugo Angeloni. Si tratta delle nomine dei nuovi comandanti e l'atto si può dire che per ora è stato soft. Solo tre i cambiamenti effettuati rispetto alle precedenti gestioni Di Maggio - Napoli. Al X Mare (Ostia) arriva Guido Calzia, al VIII gruppo Tintoretto arriva Francesca Bellenzier, mentre a Monteverde arriva da Ostia Emanuele Stangoni.

Per il resto nessun cambiamento, con le conferme di Maggi al I gruppo, Scafati ai Parioli, Sozi al Nomentano, Botta Al TIburtino, De Sclavis al Prenestino, Alia alle Torri (comandante esterno arrivato da Guidonia nei mesi scorsi), Stefano al Tuscolano, Giuliani all'Eur, Moretti a Marconi, Fanelli all'Aurelio, Sordoni all'Aurelio ed Esposito sulla Cassia. Confermati anche Napoli allo Spe-Gssu, Mileto alla Procura, Giovagnorio alla scuola del Corpo e Renato Marra al Controllo di Gestione Sistemi Informativi.

Calzia e Bellenzier rappresentano due novità tra i comandanti, accomunati entrambi, casualmente, dal legame con la Liguria. Il primo, nativo di Imperia, da aprile 2019 è dirigente del Comune di Roma, da prima nel dipartimento commercio, poi in quello ambiente di cui è direttore da ottobre 2019. In precedenza è stato comandante della polizia locale di Alghero. Per lui la guida del comando di Ostia, uno dei più delicati della città eterna.

E' arrivata da Genova, ma è nativa di Roma, Francesca Bellenzier. L'arrivo nella polizia locale risale a luglio 2020, con impiego nell'unità organizzativa. In precedenza aveva ricoperto nel capoluogo ligure ruoli apicali nella protezione civile e nella polizia provinciale. Sessant'anni, Francesca Bellenzier dirigerà l'VIII gruppo Tintoretto.

L'elenco completo dei comandanti spostati o confermati

Maunzio MAGGI U.O. I Gruppo CENTRO

Donatella SCAFATI U O Il Gruppo PARIOLI

Maurizio SOZI U O. III Gruppo NOMENTANO

Lorenzo BOTTA U O. IV Gruppo TIBURTINO

Mano DE SCLAVIS U O. V Gruppo PRENESTINO

Marco ALIA U O. VI Gruppo TORRI

Roberto STEFANO U.O. VII Gruppo TUSCOLANO

Francesca BELLENZIER U.O. VIII Gruppo TINTORETTO

Angelo GIULIANI U.O. IX Gruppo EUR

Guido CALZIA X Gruppo Mare

Emanuele MORETTI U.O. XI Gruppo MARCONI

Emanuele STANGONI U.O. XII Gruppo MONTEVERDE

Massimo FANELLI U.O. XIII Gruppo AURELIO

Olivia SORDONI U.O. XIV Gruppo MONTE MARIO

Ugo ESPOSITO U.O. XV Gruppo CASSIA

Paolo GEROMETTA U.O. Risorse Umane — Sicurezza sul Luoghi di Lavoro

Paolo BERNARDI U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali

Marco GIOVAGNORIO U.0_ SCUOLA DEL CORPO

Renato MARRA U.O Organizzazione Controllo di Gestione Sistemi Informativi

Rosa MILETO U.O. Giudiziaria presso le Procure della Repubblica

Stefano NAPOLI U.O. SPE e gruppo GSSU