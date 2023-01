Nomine a raffica fuori dalle regole: esposto alla Corte dei Conti contro Ama

Non c'è solo la Cgil a puntare il dito contro le nomine in Ama da parte del suo presidente Daniele Pace, come accaduto durante le festività natalizie nel caso della procedura per selezionare il responsabile municipale dell'azienda, nell'ottica di quel decentramento che già ha preso piede lo scorso anno. Anche Marco Di Stefano, consigliere Udc-Forza Italia in assemblea capitolina, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti.

L'accusa contro Ama per le nomine degli ultimi mesi

Per Di Stefano, infatti, la municipalizzata dei rifiuti (per la quale è stato appena approvato un piano industriale da 700 milioni di euro), elargisce "milioni di euro per assumere dirigenti amici - scrive in una nota - attraverso percorsi di selezione fuori da ogni regola, spostamenti di dirigenti al solo scopo di rafforzare una corrente del Pd rispetto ad un'altra, operai messi in presidenza in barba a ogni normativa, per accaparrare qualche consenso in più". Una serie di movimenti che anche alcuni consiglieri di maggioranza avevano messo sul tavolo, lamentandosene con il Sindaco e con il suo staff e oggetto di discussione durante le riunioni "carbonare" tra dissidenti, a causa delle quali si è svolta un'assemblea di maggioranza due giorni fa tra i 18 consiglieri Pd e Gualtieri.

L'esposto tira in ballo tre nuovi dirigenti: Stroppa, Migliardi e Gallo

Entrando nel merito dell'esposto, presentato nei giorni scorsi da Di Stefano dopo due accessi agli atti che gli hanno permesso di venire a conoscenza delle ultime nomine (aggiornate a circa quindici giorni fa) da parte dei vertici Ama, ecco quali sono i nomi sui quali la Corte dei Conti, in teoria, dovrebbe aprire un focus: l'avvocata Carla Stroppa, distaccata dall'Agenzia delle Dogane a partire dal 3 agosto, con incarico di segreteria tecnica del presidente; l'avvocato Antonio Migliardi, distaccato da Invitalia, l'agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa dalla quale proviene lo stesso Pace, a partire dal 26 settembre con il ruolo di responsabile dell'organizzazione e risorse umane. Inoltre, si legge nel documento, l'Ama ha individuato "una risorsa esterna" come addetto da assegnare alla segreteria tecnica del direttore generale "essendo rimasta infruttuosa l'apposita procedura di ricerca e selezione interna". Come figura, con una determinazione del 15 novembre, il Dg di Ama Andrea Bossola ha scelto per il suo ufficio Antonetta Gallo, distaccata da Acea, la multiservizi partecipata al 51% dal Comune di Roma.

"Procedure in palese violazione della legge e con danno erariale"

Per Di Stefano, come messo nero su bianco nell'esposto diretto alla Corte dei Conti, Ama ha dato corso "di fatto" a procedure di selezione di prestatori di lavoro subordinato "in palese violazione delle disposizioni di legge e regolamentari". Il consigliere d'opposizione si sofferma poi sulle spese che sta sostenendo la municipalizzata, interamente partecipata dal Comune, per pagare gli stipendi di questi tre dirigenti distaccati da altre aziende pubbliche: "L'azienda sta sostenendo costi elevatissimi - si legge nell'esposto - che non dovrebbe sostenere". Solo per Migliardi e Gallo si tratterebbe di di quasi 400.000 euro annui di base, esclusi importi variabili legati agli obiettivi specifici per i quali, si sa, i manager vengono annualmente premiati. C'è poi un altro punto che non torna a Di Stefano: "L'avvocato Migliardi per Invitalia non è un lavoratore subordinato ma un consulente - denuncia - quindi Ama non avrebbe potuto operare nessun distacco, ma avrebbe dovuto contrattualizzarlo mediante procedura di evidenza pubblica". Con risorse economiche molto inferiori, a quanto pare: massimo 139.000 euro annui e non gli oltre 220.000 attuali "perché ad Ama si applica il Codice degli Appalti".

Di Stefano (Udc-FI): "Il presidente Ama è in preda al delirio di onnipotenza"

“Il presidente Pace - dichiara Di Stefano - in preda oramai a un vero e proprio delirio di onnipotenza e in barba al Cda, che già annovera le dimissioni di un consigliere in netto contrasto con la sua linea, continua a sperperare denaro tolto alle tasche dei cittadini romani attraverso la tassa sui rifiuti più alta rispetto al peggior servizio in Italia: come ben sappiamo, la città è da tempo sommersa di rifiuti, invasa da topi e cinghiali, ed è diventata l’emblema negativo del nostro Paese nel mondo intero”. “Come sempre le correnti del Pd - conclude Di Stefano - dopo la sfuriata dei giorni scorsi troveranno un punto d’incontro e tutto all’interno del partito tornerà come prima. Ma intanto noi continueremo a denunciare queste scelte scandalose, chiedendo alle autorità competenti la legittimità di numerosi atti, come abbiamo fatto proprio oggi (il 18 gennaio, ndr) presentando esposti alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti”.