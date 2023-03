Francesco Rocca porta la Croce Rossa alla Pisana, nominati due nuovi collaboratori

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca continua a pescare dalla Croce Rossa per quanto riguarda i suoi più stretti collaboratori. Il governatore, dopo aver varato, con non poche difficoltà, la giunta, sta formando la squadra che lo affiancherà da qui ai prossimi cinque anni. Come accaduto con il capo dell’ufficio di gabinetto, Rocca ha deciso di affidarsi a chi già ha collaborato con lui

Social Media

Sarà Adriano Valentini, già communication specialist della Croce Rossa Italiana e responsabile della comunicazione web per Rocca durante la campagna elettorale, il nuovo responsabile della struttura autonoma e “social media” per “svolgere funzioni di gestione dei profili social (Facebook, Twitter, Youtube) e del portale regionale”. Valentini vanta un lunghissimo curriculum in materia e andrà a guadagnare 95 mila euro lordi l’anno.

Portavoce

Sempre dalla Croce Rossa, sarà Carla Cace la portavoce del presidente per “svolgere funzioni di supporto, assistendo e supportando il presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione e nelle attività istituzionali”. Carla Cace, già responsabile dell’ufficio stampa e governance communication della Croce Rossa, andrà a guadagnare, come il collega Valentini, 95 mila euro lordi l’anno. Nel corso della sua lunga attività presso la Cri, la Cace si era già occupata, per conto di Rocca, dei rapporti istituzionali dell'ex presidente.

Squadra

Le nomine di Valentini e la Cace seguono quella di Giuseppe Pisano, nominato, il 9 marzo, capo dell’ufficio di gabinetto di Francesco Rocca, per un compenso di 180 mila euro l’anno. Commercialista ed ex presidente del collegio dei revisori della Croce Rossa Italiana, Pisano è un altro dei fedelissimi del nuovo governatore del Lazio.