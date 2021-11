Campidoglio, il puzzle presidenze commissioni: Politiche sociali la più contesa. Tutti i nomi

Si dovrebbe svolgere venerdì 19 novembre il consiglio nel quale Roberto Gualtieri presenterà le linee programmatiche della propria amministrazione. Prima ci sarà l'approvazione della delibera che stabilisce le commissioni e le relative presidenze. Ed è proprio questa la partita ad oggi aperta in Campidoglio, quella che tiene impegnati soprattutto i consiglieri di maggioranza, animando telefonate e chat.

Le commissioni speciali

Un puzzle che va composto, tenendo conto le aspirazioni degli eletti del partito democratico ma anche gli equilibri della maggioranza. Decisiva la mediazione di Valeria Baglio, capogruppo dem che sta gestendo la partita, anche per quanto riguarda le poltrone che dovrebbero andare alle opposizioni. Per volere di Gualtieri infatti saranno istituite anche due commissioni di controllo su Expo 2030 e su Giubileo che andranno ad aggiungersi alla Trasparenza. La presidenza di quest'ultima dovrebbe andare a Fratelli d'Italia con Andrea De Priamo in pole e Federico Rocca come alternativa. Per Expo 2030 invece presidente designata pare essere l'ex sindaca Virginia Raggi. Dubbi sul Giubileo con la lista Calenda dubbiosa.

A queste due commissioni se ne affiancherà una terza, quella sul Pnrr e a presiederla sarà - secondo i rumors - Giovanni Caudo, già assessore all'Urbanistica e secondo arrivato alle primarie che hanno incoronato Gualtieri.

Le presidenze già "sicure"

Per le altre commissioni qualcosa appare già definito. La commissione Bilancio, ad esempio, dovrebbe andare a Giulia Tempesta, mentre quella delle Attività produttive ad Andrea Alemanni. La Casa toccherà a Yuri Trombetti, mentre la Scuola quasi sicuramente andrà a Giammarco Palmieri.

La commissione più contesa

Dubbi invece per le presidenze di altre commissioni. La più contesa è quella delle Politiche Sociali: Erica Battaglia, Carla Fermariello e Giovanni Zannola hanno avanzato tutti la propria candidatura. Tutti i nomi - si ragiona in Campidoglio - sono validi ed ognuno dei tre ha da far valere alcuni punti di forza. Tra i tre la più votata è Fermariello, ma è anche quella alla prima esperienza in Campidoglio. Erica Battaglia si è dimessa durante la consiliatura Marino e sul sociale si è sempre impegnata, anche negli anni in cui non ha avuto incarichi istituzionali. Giovanni Zannola è quello con più anzianità in Campidoglio, oltre all'impegno sul campo. Voci danno quest'ultimo ad oggi favorito. Alla Baglio l'arduo compito di mettere d'accordo tutti.

Le commissioni per i più piccoli

Arduo almeno quanto quello di accontentare le richieste dei più piccoli della coalizione. Sinistra civica ecologista con Cicculi avrà una presidenza tra Ambiente, Lavori pubblici e Mobilità. A Nando Bonessio, dei Verdi, andrà la poltrona della commissione Sport, mentre alla Civica Gualtieri, che ha già avuto due assessorati, non dovrebbe spettare nessuna presidenza.

Gli altri nomi in ballo

Il resto delle presidenze dovrebbe toccare al partito democratico. All'Urbanistica favorito appare Antonio Stampete. Per la cultura in corsa c'è Lorenzo Marinone, con Nella Converti in seconda battuta. Riccardo Corbucci è tra i nomi in ballo per l'Ambiente.