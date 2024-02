Mondiali di Atletica a Roma, salta la candidatura. Rabbia Onorato: "Meloni come Raggi"

Il sogno di portare i mondiali di atletica leggera nella Capitale è durato pochi giorni. Venerdì 23 la Fidal aveva ufficializzato la candidatura di Roma per l’appuntamento previsto nel 2027. Oggi la stessa federazione, con un comunicato, ha annunciato la decisione di rinunciare.

La rinuncia annunciata dalla Fidal

“Con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics, Sebastian Coe, e in copia al chairman della commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski, la FIDAL ha comunicato il ritiro della candidatura di Roma quale sede dei Campionati del Mondo del 2027” si legge in una nota pubblicata sul sito della federazione. A cosa si deve l’imprevisto passo indietro? La Fidal spiega che “la decisione è conseguente alla presa d’atto dell’assenza dei requisiti minimi per partecipare al confronto”.

La copertura economica attesa

Pochi giorni fa, la federazione presieduta da Stefano Mei, aveva spiegato che alla documentazione presentata mancava “un tassello di primaria importanza”: la lettera di garanzia trasmessa dal governo, non esprimeva “la copertura dell'intervento economico descritto nel budget della manifestazione” pari ad un importo di 84 milioni di euro. Sarebbe stato un investimento facilmente recuperabile. Secondo uno studio commissionato all’advisor Deloitte “alla sola fiscalità generale, ritornerebbero nelle casse dello Stato tra 97 (nell’ipotesi considerata peggiore) fino a 165 milioni di euro”.

Meloni come Raggi

La notizia del ritiro è arrivata come una doccia gelata per gli appassionati di uno sport da cui, negli ultimi anni, l’Italia sta ricevendo moltissime soddisfazioni. Anche dalla compagine capitolina la rinuncia è stata vissuta amaramente. Per l’assessore allo sport Alessandro Onorato ”il no ai Mondiali di atletica da parte della presidente Meloni e del ministro Abodi ha un precedente nella Capitale paragonabile solo al no alle Olimpiadi dell'ex sindaca Virginia Raggi. L’ennesima occasione persa per lo sport e per la Capitale”.

“Non sostenere la candidatura presentata da Fidal, Coni e da Roma Capitale con il sostegno del sindaco Gualtieri è stata una decisione irragionevole da parte del Governo – ha aggiunto Onorato – Ancora più grave perché viene da una presidente del Consiglio e da un ministro dello Sport che sono romani e ben sanno quanto la nostra città sarebbe stata pronta ad organizzare al meglio questo grande evento sportivo internazionale”.

“Fa male la decisione del Governo di non sostenere la candidatura di Roma per i Mondiali di atletica 2027” ha commentato anche Svetlana Celli, la presidente dell'assemblea capitolina. Per Celli si è trattato di “Uno schiaffo alla nostra città, la Capitale d’Italia, che è tornata finalmente a vivere una bella stagione di grandi eventi grazie anche ad un’amministrazione che ha deciso di puntare e farsi sempre trovare pronta alle manifestazioni internazionali. Una scelta ancora più incomprensibile perché è frutto della volontà della premier Meloni e del ministro allo Sport Abodi, entrambi romani”.

Il Governo gira le spalle alla Capitale

Nella lettura del Campidoglio, quindi, “Meloni è come la Raggi”. La premier ed il suo governo, ha rimarcato l’assessore capitolino, non ha considerato “le ricadute positive che avrebbe generato sulla riqualificazione degli impianti sportivi, sul turismo e sull’indotto”. Un governo che “sostiene economicamente le Olimpiadi invernali a Milano, l'Universiadi a Napoli, i Giochi del Mediterraneo a Taranto e le Atp Finals a Torino” non ha sostenuto una candidatura che era alla portata. “In sintesi ha girato le spalle solo alla Roma, la Capitale d'Italia” ha concluso Onorato. Ne beneficerà la Cina che contendeva, al nostro paese, l’organizzazione dell’appuntamento sportivo. Con buona pace dei tanti appassionati e di uno sport che, con l’occasione dell’evento mondiale, avrebbe potuto compiere un ulteriore salto di qualità.