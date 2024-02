No al forno crematorio tra le scuole e le case: per le strade di Mentana sfila la protesta

Cinquemila e cento no. Tanti sono stati i residenti di Mentana che hanno firmato la raccolta firme con cui chiedere, al sindaco, di annullare la delibera sul forno crematorio.

Il corteo contro il forno crematorio

In attesa che l’amministrazione, con un consiglio straordinario previsto per lunedì 26 febbraio, si esprima sulla richiesta che arriva dalla cittadinanza, nelle strade di Mentana è sfilato un corteo di protesta. E non è il primo visto che già il 27 gennaio i cittadini si erano mobilitati, partecipando ad una manifestazione. Nel frattempo sono partite due petizioni, una cartacea ed un’altra su piattaforma change.org che, complessivamente, hanno superato la soglia delle 5mila sottoscrizioni.

Quanti sono i forni crematori e perché no a Mentana

Il cosiddetto “tempio crematorio” autorizzato dal consiglio comunale, dovrebbe essere realizzato a ridosso del cimitero cittadino. L’impianto però è situato a poca distanza anche dalle abitazioni e da una scuola primaria che dista appena un chilometro dalla sede scelta per localizzarlo. La struttura, dotata di una canna fumaria di 15 metri, non è l’unica prevista nel Lazio che, come regione, risulta fortemente carente di questo genere d'impianti In Emilia Romagna ce ne sono infatti 12, in Piemonte addirittura 15 mentre nel Lazio di questo tipo di strutture se ne contano soltanto 3.

Il pressing sull'amministrazione

A fronte della reale esigenza di creare dei forni crematori nella regione, si registra quindi la netta presa di posizione della popolazione mentanese. Com’è stato messo nero su bianco nella petizione e ribadito a gran voce anche durante il corteo “un forno crematorio così vicino al centro abitato non si può e non si deve fare”. All’amministrazione cittadina, ora, l’onere di valutare la pressante richiesta che arriva dagli abitanti del comune alle porte di Roma.