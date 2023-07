Ostia senza “Summer Village”, flop del bando: è andato deserto

L’area antistante la stazione Colombo della Roma Lido resterà deserta tutta la stagione. Il bando pubblicato per realizzarvi un “villaggio estivo” non ha raccolto l’interesse di nessun operatore.

Il flop del municipio

Ad ufficializzare il flop è stato il municipio stesso, con una determina dirigenziale firmata dalla direzione socio educativa. Con il provvedimento, protocollato il 21 luglio, viene preso atto che l’avviso pubblico è andato deserto. Non c’è stata nessuna manifestazione d’interesse ad ottenere la concessione di piazzale Amerigo Vespucci, per organizzarvi un “summer village”.

Pochi giorni di tempo per programmare l'evento

L’avviso pubblico, uscito il 13 giugno, quindi a stagione balneare, prevedeva la possibilità di gestire l’area fino al 30 settembre. L’aggiudicatario avrebbe potuto organizzare” attività commerciali di food e beverage e vendita a corredo delle attività culturali ed in misura ad esse inferiore” si legge nell’avviso pubblico. Queste attività, non dovevano superare il 30% della superficie totale data in concessione. Per le iniziative “a bigliettazione”, poi, veniva posto l’ulteriore vincolo di dover essere “inferiori a quelle gratuite” e comunque “non superiori ad un terzo di tutte le attività”.

“Le proposte progettuali” si legge sempre nel bando, dovevano prevedere “un calendario di attività che includano spettacoli e/o concerti periodici, della durata minima di 60 giorni, anche non consecutivi, purché ricompresi nel periodo di cui alla concessione”. Però il bando, uscito il 16 giugno, andava in scadenza il 4 luglio. Tempi stretti per organizzare una “villaggio estivo” con 60 giorni di attività.

Un bando uscito troppo tardi

“E’ sempre la solita storia, il consiglio lavora e la giunta si muove con troppo ritardo” ha commentato il democratico Raffaele Biondo, presidente della commissione turismo del municipio X. L'iniziativa, che con le precedenti amministrazione si era svolta, nello stesso luogo e quindi tra la stazione e lo stabilimento Venezia, aveva previsto l'allestimento di gazebo e di un palco su cui organizzare eventi. Niente di tutto questo avverrà quest'anno. L'area resterà inutilizzata per tutta l'estate.

“Se fai un avviso pubblico a giugno che chiede di gestire 60 giorni di spettacoli, come puoi sperare di avere successo? In un mondo normale Ostia, località turistica, dovrebbe organizzare la sua estate almeno un anno prima, cercando di dare possibilità a organizzazioni importanti o anche alle tante associazioni del territorio che qui operano. Oggi il Municipio X dovrebbe lavorare già sul Natale e invece si arriva sempre all'ultimo minuto e il risultato è che oltre a non esserci grandi eventi, non ci sarà neanche una rassegna che comunque dava un po' di respiro alle attività culturali” ha commentato Andrea Bozzi, il capogruppo municipale di Azione “Qui - ha aggiunto - c'è un'amministrazione che fatica anche a organizzare una piccola kermesse, con un Campidoglio che, a sua volta, non vede Ostia e la taglia fuori pure dall'estate romana”. Insomma