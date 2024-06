Niente artisti di strada nelle vie del centro: stop per un anno e mezzo

In cinque mesi la centrale operativa della polizia locale ha ricevuto 132 segnalazioni di cittadini che si lamentavano per la presenza degli artisti di strada. Tante, probabilmente troppe visto che arrivano tutte dalle zone del centro.

Le lamentele di residenti e commercianti

A fronte di tante lamentele, la polizia locale ha chiesto al municipio di individuare degli spazi “non idonei”, vietando l’esercizio degli artisti di strada per “sopravvenute ragioni contingenti”. E d’altra parte anche alla presidenza del municipio I sono pervenuti diversi esposti dei residenti e dei commercianti che insistono nel centro storico. Si lamentano perché queste attività provocano “assembramenti di spettatori in alcune parti del territorio”, si appende in un provvedimento recentemente licenziato dalla giunta, “dove viene ristretto il passaggio, arrecando intralcio e potenziale pericolo per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”.

Lo stop del municipio

Considerate le tante rimostranze ed anche le sanzioni elevate per disturbo della quiete pubblica e, tra le altre cose, per il mancato rispetto delle fasce orarie previste per le esibizioni l’amministrazione guidata da Lorenza Bonaccorsi ha preso una decisione netta. Gli artisti di strada non possono più esercitare la propria attività a Largo Goldoni, via del Corso e nell’ambito della ZTL Tridente. Un divieto che è destinato a durare anche oltre l’anno in corso, visto che è stato imposto fino al 31 dicembre del 2025. Non senza polemiche.

Le proteste del M5s

“Il primo municipio, chiaramente il più coinvolto dalle esibizioni degli artisti di strada, alza bandiera bianca. Invece di rafforzare i controlli per verificare che gli artisti rispettino le prescrizioni, che i bar e ristoranti non emettano musica ad alto volume dopo le 22, e le loro performance siano gradevoli per i turisti, per gli esercizi commerciali e, non ultimo, per i residenti preferisce vietare e, piazza dopo piazza, sospende tutto” hanno obiettato Virginia Raggi e la capogruppo municipale del M5s Federica Festa.

“Noi siamo dalla parte degli esercenti onesti, degli artisti di strada che chiedono di potersi esibire nel rispetto delle regole e dei residenti stanchi di subire l'incapacità di questa Amministrazione - hanno concluso le due consigliere pentastellate - Non c'è alcuna idea di città dietro questi provvedimenti presi a macchia di leopardo che rispondono esclusivamente agli esposti, ma solo la palese ammissione di non essere in grado di controllare e valorizzare lo straordinario patrimonio della nostra città”.