Nidi e materne Roma, il centrosinistra "raddrizza" la linea di Gualtieri. A destra si agitano: "Sfiducia camuffata"

A metà novembre una mozione firmata da tre consiglieri Pd sui servizi educativi 0-6 di Roma ha fatto saltare sulle rispettive sedie gli assessori Claudia Pratelli e Andrea Catarci. Nel testo, firmato da Carla Fermariello, Riccardo Corbucci e Valeria Baglio (capogruppo) chiedeva di fatto un rispensamento rispetto a molte delle decisioni prese in ambito di gestione di nidi e scuole materne capitoline. Un attacco alle scelte dei due esponenti della giunta di Roberto Gualtieri, entrambi provenienti da realtà extra-Pd. Il 16 gennaio la mozione è stata votata e approvata in aula consiliare, con il sostegno di tutto il centrosinistra. Che è successo, nel frattempo?

La mozione del Pd contro Catarci e Pratelli

Facciamo un passo indietro. Da inizio anno scolastico, quindi da settembre, il dibattito sui servizi educativi 0-6 a Roma si infiamma ogni giorno. Dal veloce consumo delle risorse per l'assunzione di supplenti, alla gestione delle emergenze in caso di assenza delle educatrici, fino agli enormi ritardi nel riconoscimento del Tfr 2021-2022 e alle criticità nel servizio Oepac per gli studenti con disabilità, il terreno di scontro non è mai mancato. Le famiglie protestano, le educatrici anche, le opposizioni politiche ci "inzuppano" a botte di mozioni, dichiarazioni al vetriolo e commissioni trasparenza. Prima di Natale, ci si sono messi anche gli "amici", cioè il Pd.

La richiesta: rivedere la gestione dei servizi 0-6

La presidente della commissione scuola, Carla Fermariello, la capogruppo Valeria Baglio e uno dei più vicini al Sindaco, Riccardo Corbucci, hanno deciso di presentare una mozione che mette in discussione quasi tutta la linea politica della giunta sui servizi educativi. Nello specifico, quella portata avanti dall'assessora a scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli (ex Cgil, quota Roma Futura) e dall'assessore al personale Andrea Catarci (Sinistra Civica Ecologista), che hanno sempre difeso a spada tratta tutte le scelte fatte in questi due anni. Nella mozione, spiegava il 17 novembre Fermariello "chiediamo che si istituisca un tavolo tramite il quale elaborare un nuovo modello per i servizi educativi 0-6, un tempo fiore all'occhiello di questa città, esempio in tutta Italia. Modello che sia rispettoso delle esigenze del settore educativo, della tenuta economica dello stesso e che sia frutto di una partecipazione vera".

I punti chiave dell'atto "incriminato"

Ci sono volute tanta capacità diplomatica, riunioni, telefonate e un incontro il 15 gennaio, la sera prima del voto in aula, per salvare la maggioranza e portare in Campidoglio un testo che andasse bene a tutti. Anche a chi ha sempre fatto scudo agli attacchi, soprattutto il capogruppo di SCE, Alessandro Luparelli. "Con l'atto approvato, redatto alla luce di un lungo processo partecipativo nelle commissioni scuola e Roma Capitale - spiegano Fermariello, Baglio e Corbucci -, che ha coinvolto gli amministratori municipali, gli assessori capitolini e tutti gli altri attori del sistema integrato dei servizi educativi, chiede di istituire un Tavolo tecnico-politico-amministrativo di Roma Capitale, parallelo al Tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, che elabori proposte condivise che tengano conto della complessa realtà della nostra città, che garantiscano la partecipazione delle famiglie e delle migliori esperienze del sistema integrato dei servizi educativi e scolastici e che assicurino la qualità dell'offerta educativa".

Il Pd punta molto anche sul monitoraggio della spesa: "L'omogeneità e la tenuta del nostro sistema educativo - proseguono -, che da oltre venti anni vede la collaborazione tra il servizio pubblico a gestione diretta con le realtà del convenzionato e del privato cui e riconosciuta funzione pubblica, richiedono il costante monitoraggio della spesa e maggiori risorse per Roma, ma anche la necessita di aprire una interlocuzione con la Regione Lazio, al fine di verificare la possibilità di procedere ad un nuovo riallineamento di tutte le figure professionali".

FdI: "Il Pd sfiducia Pratelli e Catarci"

Ovviamente la mozione non è passata inosservata tra le opposizioni. Per Fratelli d'Italia, che sul tema scuola sta col fiato sul collo della maggioranza, ha gridato alla sfiducia "camuffata". Per Francesca Barbato "la mozione sostenuta da tutto il Pd è di fatto una chiara sfiducia verso Pratelli e Catarci - commenta - . Si rimette infatti in discussione molto del lavoro fatto finora sul fronte scolastico. Come gruppo Fratelli d'Italia sono mesi che denunciamo le scelte sbagliate che sono state prese in particolare sul tema della governance senza essere ascoltati". Inoltre, l'esponente del partito di Giorgia Meloni punta il dito sulle progressioni verticali, ovvero il bando interno che ha permesso ad alcune figure educative di fare il salto di qualità e diventare coordinatrici pedagogiche: "Nella commissione Trasparenza che si è tenuta oggi (mercoledì 17 gennaio, ndr) tutti gli interventi di Poses, funzionari e sindacalisti hanno rafforzato le nostre convinzioni, ossia che si è volutamente premiato qualcuno a discapito di altri". "Il Pd romano e la giunta lavano i panni sporchi in aula - attacca anche Laura Marsilio, ex assessora capitolina e referente scuola di FdI- come hanno potuto notare anche altre forze politiche in assemblea. Ma alla fine la mozione di Fermariello lascia il tempo che trova, perché le tante lamentele raccolte durante le sue commissioni non sono state veramente ascoltate. Noi chiederemo in questa battaglia per una nuova governance dei servizi educativi a Roma e lavoreremo anche con la Regione".