Nidi e materne, tra Comune e sindacati è "rottura totale". A settembre si teme il caos

Assenza di un piano progettuale sulla governance dei servizi 0-6 anni, carenza di personale, e mancanza di un dialogo costante con i soggetti coinvolti. Sono solo alcuni dei punti che hanno spinto le sigle sindacali Fp Cgil e Uil Fpl a indire lo stato di agitazione del personale dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. Una presa di posizione che suona come una bocciatura senza appello per il Campidoglio, la cui gestione di nidi e scuole dell’infanzia viene giudicata “disastrosa” da alcuni rappresentanti sindacali. L'ultimo tavolo, quello che si è svolto lunedì 22 luglio con il dipartimento organizzazione e risorse umane non ha prodotto passi in avanti sostanziali. Anzi, per i sindacati "la rottura è totale". E si teme il caos a settembre.

I sindacati: "Mancanza di risorse e decisioni inaccettabili"

Secondo Fp Cgil e Uil Fpl, l'incontro sul tema della riapertura dei servizi educativi e scolastici nel prossimo anno scolastico, 2024/25 è stato "inconcludente". E per una serie di ragioni: dal mancato stanziamento per il lavoro flessibile, alla "distorsione dei fondi per la parità scolastica: inaccettabile - dicono i sindacati l'utilizzo di 10 milioni di euro destinati ad interventi per la parità scolastica con fondi eterodiretti della Regione Lazio per coprire il buco del lavoro flessibile, sottraendo risorse ad un servizio essenziale".

Infine, l'incertezza per il 2025: "Nessuna garanzia sulla copertura economica per il prossimo anno". Dal Comune, inoltre, sarebbero arrivate proposte giudicate "irricevibili", come quella di "incrementare il lavoro flessibile solo su 52 strutture con un misero 0,50% di personale in più. Un insulto alle esigenze reale". Mirko Anconitani, segretario responsabile Uil Fpl Roma Capitale non usa mezzi termini: "Il futuro del settore educativo e scolastico a Roma è a forte rischio - sottolinea -. La mancanza di risorse, decisioni inaccettabili e proposte irricevibili da parte dell’amministrazione delineano un quadro allarmante che non può essere ignorato. Mai come quest’anno ci troviamo davanti a un quadro desolante, è di tutta evidenza che dopo il silenzio assordante da parte dell’amministrazione rispetto alle nostre regionevoli richieste per garantire una riapertura dei servizi dignitosa che mettesse al centro la qualità dell’offerta alle famiglie e la dignità delle lavoratrici, cercheremo le nostre risposte con la mobilitazione dell’intero settore ed il coinvolgimento dell’utenza che merita una scuola migliore per i loro figli".

Da qui la decisione: proseguire l'azione con tutte le iniziative ritenute opportune, anche di natura legale.

L’ultima mossa per lanciare l’allarme

Quella dello stato di agitazione era stata un’azione preannunciata già a giugno, quando i sindacati avevano denunciato il silenzio totale in merito alle loro richieste. Che comprendevano: un nuovo regolamento per la scuola dell’infanzia e per i nidi, un piano assunzionale straordinario per stabilizzare il precariato storico, l’esaurimento delle graduatorie vigenti, l’eliminazione dei contratti part time al 50% a favore dei contratti giornalieri a sei ore, l’ampliamento della dotazione organica e un nuovo regolamento per le supplenze. “Ascoltateci o sarà caos” era stato l’ultimatum a cui dal Campidoglio non è arrivata una risposta giudicata accettabile dai sindacati. Che, quindi, hanno proceduto con l’indizione dello stato di agitazione.

Cosa vogliono i sindacati

Le motivazioni alla base dello stato di agitazione, che rischia di avere conseguenze importanti a settembre, sono numerose. Dal “mancato stanziamento delle risorse al bilancio di Roma Capitale per il tetto del lavoro flessibile, nonostante la deroga espressa in proposito dal Governo” alla “conseguente, inevitabile, assenza di copertura dei servizi in oggetto tale da non garantire gli standard previsti da normative contrattuali e di legge sui rapporti educatore/bambini, insegnante/bambini e per l’integrazione delle bambini e dei bambini diversamente abili”.

Altra questione è quella dei coordinatori pedagogici, figure introdotte a partire dallo scorso gennaio per la gestione di asili nido e materne. Un compito fino a quel momento svolto dai funzionari educativi, che sono stati spostati all’interno dei servizi scolastici e dei municipi. Un passaggio che, però, a detta dei sindacati, si è svolto in “assenza di un piano progettuale sulla governance dei servizi medesimi, che nonostante, per ammissione della stessa amministrazione, risulti carente di oltre 160 unità di funzionari coordinatori per la gestione dei servizi in oggetto, non intende comunque continuare a utilizzare i funzionari educativi e scolastici che hanno svolto tale ruolo fino al dicembre del 2023”. In una commissione capitolina Scuola che ha coinvolto proprio i coordinatori pedagogici, inoltre, sono stati evidenziati come problemi principali nello svolgimento delle attività, l’eccessivo carico amministrativo e la mancanza di risorse stabili.

Altro punto centrale è “la mancata apertura di tavolo di confronto per la stesura di un regolamento dei servizi educativi in chiave 0-6 e che vada a modificare gli attuali regolamenti che essendo stati predisposti nel 1996 risultano oggi del tutto inadeguati alle attuali necessità”. I sindacati lamentano inoltre “l’assenza di un dialogo costante e continuativo e caratterizzato da lealtà e affidabilità reciproca”. Un elemento senza il quale appare complesso a chi protesta programmare una gestione dei servizi 0-6 a medio e a lungo termine. “In particolare – specificano i sindacati - manca una revisione degli organici e dunque una conseguente impossibilità nella programmazione di un piano assunzionale di settore attendibile, tale da garantire una prospettiva lavorativa e una stabilità di vita alle migliaia di precarie vincitrici/idonee degli ultimi concorsi pubblici. Accordi sottoscritti e sistematicamente violati, nonostante le innumerevoli criticità segnalate dalle parti sociali”.

Educatrici sul piede di guerra

A essere insoddisfatto delle azioni portate avanti dal Comune nella gestione di nidi e materne è anche il Coordinamento precari Inside, che negli ultimi sei mesi è stato tra i principali protagonisti della battaglia per il rinnovo delle graduatorie in scadenza per educatori dei nidi e insegnanti della scuola dell’infanzia. E che giudica “a dir poco drammatico” il periodo che il settore 0-6 anni di Roma Capitale sta vivendo. Il coordinamento ha accusato il Campidoglio di aver disertato tre tavoli sindacali e di aver fatto muro a numerose richieste, come “la revisione del regolamento per la gestione delle supplenze e l’assegnazione dei contratti”. Da qui un nuovo appello: “Chiediamo in primis la qualità dei servizi, il rapporto 1 a 7, un piano assunzionale che oltre alla copertura del turn over possa beneficiare dei fondi del governo in vista del Giubileo e dell'apertura di nuove strutture educative – sottolinea il coordinamento -. Siamo aperte al confronto e soprattutto a collaborare per generare soluzioni ottimali alla situazione di stallo e deriva che il settore sta vivendo e ovviamente se necessario scenderemo in piazza per dire ‘no’ a questo scempio”.