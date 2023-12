Nidi e materne, nel 2024 il Comune spenderà 56 milioni di euro per le supplenze

Torna il sereno tra le organizzazioni sindacali e Roma Capitale, almeno per quanto riguarda l'organizzazione quotidiana nei nidi e nelle materne in tema di sostituzione. Durante i primi tre mesi del servizio, infatti, lo scontro si è consumato rispetto alla carenza di supplenti per sostituire le educatrici e le maestre malate o beneficiarie dei permessi in base alla legge 104. L'accordo del 14 settembre non era stato firmato dalla Cgil, stavolta il patto è andato bene anche a loro.

Nuovo accordo sindacale per nidi e materne di Roma

La trattativa, iniziata il 20 dicembre, è durate due giorni e si è conclusa nella tarda serata di venerdì 22 dicembre. Da una parte Cgil, Cisl, Uil, rappresentanti del sindacato unitario e CSA Regioni, dall'altra l'assessora a scuola formazione e lavoro Claudia Pratelli e i direttori dei dipartimenti risorse umane, scuola formazione e lavoro, programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi educativi scolastici. Tra i punti più importanti c'è quello della programmazione delle sostituzioni.

Supplenze immediate e mai più fuori rapporto

Come si legge nel verbale della riunione, da gennaio 2024 tutte le assenze che sono già in programma dal giorno precedente verranno sostituite "con pari orario e per lo stesso numero di giorni". Un'educatrice part-time verrà sostituita con contratto di supplenza part-time, idem (e ben più rilevante) sarà per chi si assenta avendo un contratto full-time. Ma ancor di più, viene eliminata la regola dei 5 giorni, cioè il limite minimo di tempo per il quale veniva attivata la sostituzione. In tal modo gli organici dei nidi e delle materne di Roma Capitale non dovrebbero più trovarsi in sofferenza e non si andrà in "fuori rapporto" tra educatrici/maestre e bambini. Un parametro di 1 a 7 stabilito per legge e che, più volte, è stato disatteso a causa di assenze da parte del personale.

Nei nidi anche i tirocinanti universitari

Per quanto riguarda il rafforzamento dell'organico, il Comune si è impegnato a risolvere la problematica della carenza di personale. Per questo, come si legge nel verbale del 22 dicembre, il dipartimento risorse umane attingerà anche tra i tirocinanti iscritti al terzo, quarto e quinto anno nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Per ora è un impegno "ad approfondire e definire la possibilità", poi si vedrà.

La soddisfazione della Uil

Da Mirko Anconitani della Uil Fpl di Roma, la firma dell'accordo di fine 2023 è stata accolta con "grande soddisfazione". I punti salienti contenuti nel patto tra amministrazione e sindacati di categoria, sottolineati da Anconitani, sono "l'integrazione garantita sempre, anche a pieno organico, per il personale in fuori rapporto, e l'integrazione per la disabilità sarà sempre sostituita per tutto il tempo, sia al 100% che al 150%". Inoltre, viene sottolineata l'importanza di aver coinvolto tutti i direttori municipali "per garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio". "Il settore educativo e scolastico meritava di andare in pausa natalizia con la garanzia di una seconda parte di anno completamente diversa dalla prima - il commento del sindacato -. Abbiamo dovuto stringere i denti, ma ora, come avevamo garantito, i risultati si vedono". "Oltre a questo - aggiunge Anconitani - arriveranno altri 160 contratti fino a giugno per sustituire i colleghi che andranno a svolgere il ruolo di coordinatori pedagogici, garantendo un respiro per le precarie che avranno sei mesi di contrattualizzazione. Come UIL FPL siamo pienamente soddisfatti, le educatrici dei nostri nidi non meritavano niente di meno".

Torna il sereno con la Cgil

A differenza dell'accordo di settembre, stavolta c'è anche la firma della Confederazione Generale. "Il Comune ha accolto le nostre richieste - si legge nel resoconto del sindacato - tra queste la possibilità di utilizzare tutti i fondi a disposizione nel 2024 per sottoscrivere contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente". Fondi che l'anno prossimo saranno pari a 55.935.220,42 euro come comunicato dall'amministrazione stessa: il massimo previsto. Resta in piedi, però, la vertenza sui coordinatori pedagogici e il destino dei funzionari educativi "su cui è evidente il caos organizzativo che avevamo già preannunciato". Per la Cgil dal 15 gennaio si verificherà una "sovrapposizione di figure" che creerà non pochi problemi all'interno delle strutture educative comunali di Roma.