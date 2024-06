Nidi e materne, 84 assunzioni nel 2024. I sindacati lanciano l'allarme: "Mancano le supplenti"

Entro la fine del 2024 sono previste a Roma 84 assunzioni per la copertura dell'attuale turno over nel settore educativo 0-6 anni. Ma il mancato innalzamento del tetto di spesa generale per la Capitale, chiesto dal Comune al governo, rende difficile attuare un piano concreto di stabilizzazioni. Una questione centrale, considerando anche che, come sottolineato dall’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, entro il 2026, grazie ai fondi Pnrr, è prevista l’apertura di 22 nuovi nidi. Sono le questioni centrali emerse dall’ultima commissione congiunta Scuola-Roma Capitale convocata il 31 maggio per fare il punto della situazione dopo la proroga delle graduatorie per l’assunzione di educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia fino al 2027, inserita in un emendamento al decreto Pnrr. Intanto in alcuni territori di Roma, come il municipio XIII, dove a causa delle difficoltà nel reperimento di supplenti educatrici dei nidi, sei strutture sono state chiuse in anticipo.

Catarci e Pratelli: “Serve un innalzamento del tetto di spesa generale”

“Serve un innalzamento al tetto di spesa generale, che in termini percentuali è il più basso d’Italia, al 25.3%, per programmare nuovi ingressi anche nel settore educativo – spiega l’assessore al Personale, Andrea Catarci -. Così come è necessario, per il Giubileo, un piano straordinario di tremila unità, per garantire livelli ottimali di efficienza in ambito amministrativo, educativo e di polizia locale. Per quest’anno sono previste 84 assunzioni per il personale educativo, ma vorremmo fare molto di più”. Una questione ribadita anche dall’assessora Pratelli: “Con l’emendamento del governo abbiamo raggiunto un risultato importante, che ci permette di affrontare serenamente l’anno scolastico, ma non si tratta di un provvedimento risolutivo per il comparto nidi e scuole. Abbiamo un’offerta ampia di servizi educativi e scolastici, contiamo oltre 350 strutture tra nidi e scuole dell’infanzia. Tra il 2022 e il 2023 abbiamo effettuato 650 assunzioni, nei prossimi anni faremo il possibile per dare stabilità alle lavoratrici, ma è necessario rivedere i vincoli che riguardano le facoltà di Roma Capitale sull’investimento del personale di nidi e scuola”. La presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello, ha chiesto, in particolare, interventi a tutela del precariato storico. “Fino al 2027 – la risposta di Catarci – faremo un piano assunzionale di 2-300 unità, ma è ovvio che non basta”. Mentre il capogruppo della Lista civica Raggi, Antonio De Santis, ha chiesto chiarimenti su cosa accadrà dopo il 2027. Sia Pratelli che Catarci hanno confermato l’impegno a garantire un piano di assunzioni degno per Roma Capitale: “Le richieste che abbiamo presentato in queste settimane al governo vanno in questa direzione” sottolinea l’assessora.

Nei nidi del municipio XIII mancano le supplenti

Intanto la mancanza di supplenti educatrici dei nidi in alcuni territori, come il municipio XIII, ha raggiunto livelli preoccupanti. La direttrice del municipio, Francesca Romana Nicastro, ha inviato una comunicazione al Dipartimento Scuola e al direttore della Direzione Socio-educativa per segnalare le difficoltà in sei nidi (Orizzonte, Il Glicine, Gianburrasca, La Girandola, Il Fantabosco, Il piccolo principe), in cui laddove non sarà possibile reperire le sostituzioni, si disporrà la chiusura anticipata. Un'emergenza contro cui tuona Mirko Anconitani, della Uil Fpl: “Ormai la situazione nella quasi totalità dei municipi di Roma è insostenibile – denuncia - gli uffici del personale lamentano l’impossibilità di reperire supplenti per il personale educativo e scolastico e di fatto ci si ritrova quotidianamente a lavorare fuori dal rapporto di sicurezza di una educatrice per 7 bambini, previsto dalla legge regionale del Lazio. Il personale è allo stremo, e i piccoli utenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline sono sempre più esposti a rischi e a una qualità del servizio che, lì dove riesce ancora a tenere, è solo grazie allo sforzo, al senso di abnegazione ed alla grande professionalità delle educatrici, delle insegnanti e dei coordinatori pedagogici. In questo scenario, il senso di responsabilità, di rispetto della legge, e di tutela manifestato dal direttore del municipio XIII, non può non essere apprezzato e trovare il nostro massimo sostegno. Stiamo tentando, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, tutte le linee di dialogo possibili con la parte politica e il Dipartimento Scuola, ma ormai risulta chiaro che i tempi e i margini di trattativa finalizzati all’individuazione di una soluzione appaiono sempre più ristretti e flebili. Se continuerà così, la proclamazione dello stato di agitazione dell’intero settore risulterà l’unica strada percorribile. “