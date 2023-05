Nidi di rondine, manca ancora l’ordinanza del Comune: é in ritardo di due mesi

Rondini, rondoni e balestrucci da tempo hanno fatto ritorno nella Capitale. La loro presenza però non è stata accompagnata dalla firma dell’ordinanza con cui, il Campidoglio, detta le regole da seguire per preservare queste specie ed i nidi che, ogni anno, tornano ad abitare.

Ordinanza in ritardo di due mesi

“Siamo a metà maggio e dell’attesa disposizione non vi è ancora traccia” ha commentato Francesca Lavarini, delegata romana dell’Oipa, l’organizzazione internazionale di protezione animale. L’ordinanza nel 2021 fu emanata l’11marzo, in un periodo considerato particolarmente adatto per la stagione riproduttiva che, questi volatili, scelgono di affrontare al riparo degli edifici presenti anche nella nostra città.

I nidi da preservare

“L’ordinanza dello scorso anno mise i nidi sotto la sua protezione fino al 22 novembre e dunque da allora – ha spiegato la delegata dell’Oipa – non sono più tutelati nonostante siamo a stagione riproduttiva inoltrata con i nidi non solo pronti, ma pieni di uova e di piccoli”. Il timore dell’associazione è che, in assenza del provvedimento, qualcuno possa distruggere i nidi spesso realizzati sotto i tetti, o nei garage condominiali.

Specie preziose da proteggere

Rondini, rondoni e balestrucci, stando ai dati del monitoraggio MITO200, sono considerate specie in via di rarefazione. Preservare i loro nidi è importante perché tendono a riutilizzare, dopo il lungo iter migratorio, quelli che avevano costruito negli anni precedenti. Costringerli dopo un impegnativo volo a realizzarne uno nuovo, li espone ad una fatica che può comprometterne la capacità riproduttiva. La presenza di questi volatili è particolarmente preziosa anche in previsione dell’estate. Nella stagione riproduttiva ogni coppia può catturare fino a 6mila insetti. Un motivo in più per garantire la convivenza con queste specie.

Le potature che minacciano i nidi

Oipa, nel ribadire che non bisogna attendere oltre nell’emanazione dell’ordinanza, ha anche richiesto che “l’amministrazione comunale interrompa le potature nel periodo riproduttivo delle specie che nidificano sugli alberi” perché, ha spiegato la delegata romana “: anche questi sono interventi che uccidono nidi e nidiacei”.