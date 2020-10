Nidi convenzionati, il Comune corre ai ripari: "No alla chiusura. Questa settimana firmeremo il contratto"

"Entro questa settimana si procederà all'invio delle convenzioni da firmare". Così il Comune di Roma cerca di placare la protesta dei nidi convenzionati. Dal Campidoglio non è ancora arrivata la sottoscrizione del contratto annuale firmato con gli asili a gestione indiretta, 200 strutture che accolgono circa 5mila bambini, fondamentali per coprire la domanda di servizio da parte delle famiglie romane. Senza la convenzione, normalmente firmata tra agosto e settembre, i titolari non possono fatturare i costi del servizio, quindi non vengono pagati dal Comune.

"Roma Capitale ribadisce il massimo impegno per i nidi in convenzione" rassicura l'assessore a Sociale e Scuola Veronica Mammì. "Come comunicato, nel corso della commissione appositamente convocata, l’Amministrazione si è impegnata sin dal momento della sospensione dei servizi educativi, a marzo, garantendo le risorse in attuazione dell’articolo 48 del Cura Italia e mantenendo costanti interlocuzioni con i gestori dei nidi, le organizzazioni di categoria, le centrali cooperative, le direzioni socio-educative dei singoli municipi, le ragionerie municipali e quella centrale".

Nei giorni scorsi i titolari dei nidi avevano comunicato l'intenzione di ridurre l'orario a partire dal 2 novembre, perché impossibilitati a coprire i costi. "L’accordo (della nuova convenzione, ndr) è stato raggiunto il 29 settembre e dal 2 ottobre si è attivato l’iter amministrativo che porterà alla firma della convenzione" comunica ancora l'assessore. "Gli uffici stanno lavorando alacremente, a oggi i Cig necessari alla stipula delle singole convenzioni sono stati tutti acquisiti e nell’arco di questa settimana si procederà all’invio delle convenzioni da firmare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Nessuno vuole che i nidi in convenzione chiudano o debbano ridurre il servizio, anzi. Stiamo facendo tutto quello in cui abbiamo la diretta competenza per sostenerli. Ho personalmente richiesto un monitoraggio sulla situazione del pagamento del mese di luglio, a cui i municipi stanno rispondendo in queste ore. Vogliamo tranquillizzare in ogni modo i gestori. Il loro servizio ai bambini di Roma è importante e continuerà ad essere tutelato da Roma Capitale". Sperando che le promesse trovino presto applicazione concreta.