Nidi comunali, Gualtieri annuncia il taglio delle rette: "Fondi anche per le chiusure posticipate"

Rette gratuite per le fasce più basse e ridotte per le altre. Fondi per prolungare l’orario di apertura e risorse ai municipi per la manutenzione dei giardini scolastici. Il sindaco Gualtieri, allo Statuario con il presidente municipale Francesco Laddaga e l’assessora capitolina Claudia Pretelli, ha elencato le misure messe in campo dal Campidoglio per nidi e scuole dell'infanzia.

Il taglio sulle rette

“I bambini ci hanno accolto con molta simpatia, regalandoci, oltre ai loro disegni, dei fiori e dei semi, un bellissimo augurio per il nostro futuro” ha commentato il sindaco, prima di entrare nel merito delle iniziative, contenute nel bilancio recentemente approvato in Campidoglio. Per le famiglie con ISEE sotto i 5mila euro è previsto il taglio completo della retta. Come ha recentemente spiegato l’assessora Petrelli a Romatoday, sono il “13% dell’utenza complessiva, oltre 2.000 bambine e bambini”. Si tratta di “famiglie che prima pagavano 41,50 euro al mese e dal prossimo anno educativo e scolastico risparmieranno”.

Il prolungamento delle aperture

Abbattimenti delle rette sono previste anche per famiglie con ISEE superiore ai 5mila. E questo intervento, sommato al bonus "Nidi" dello Stato, può generare un risparmio per le famiglie con la gratuità totale per quelle con un ISEE fino a 25.000 Euro. Accanto a questo il bilancio approvato dalla Giunta Gualtieri prevede risorse per la sperimentazione del prolungamento degli orari di apertura dei nidi che interesserà fino a 60 ulteriori strutture distribuite in tutto il territorio comunale.

Le restanti risorse sono destinate all’acquisto dei dispositivi di protezione, alla manutenzione ordinaria degli edifici e all’acquisto di materiali didattici. Il criterio di attribuzione è legato al numero di strutture educative e scolastiche presenti nel territorio municipale. In campo anche un significativo investimento sul contrasto alla povertà educativa e su progetti per le 'scuole aperte', con la prospettiva di una scuola in rapporto aperto e reciproco con il territorio.

Ridurre le diseguaglianze

“I nidi sono importantissimi per le bambine e i bambini, perché aiutano ad affrontare meglio le sfide successive e sono fondamentali nella riduzione delle disuguaglianze di partenza” ha commentato il sindaco che si è detto orgoglioso di aver dato priorità “alla riduzione delle rette degli asili”. Nel bilancio “abbiamo deciso di dedicare una parte importante dei fondi destinati ai municipi, anche per la valorizzazione e la riqualificazione degli spazi esterni e per rafforzare la sperimentazione delle aperture posticipate delle strutture, per consentire una migliore qualità della vita delle famiglie nella gestione del tempo”.

“Di fronte a questi anni difficilissimi, condizionati dalla pandemia, quella della scuola è la grande sfida che questa giunta ha voluto ingaggiare fin dal suo insediamento” ha aggiunto l'assessora alla scuola di Roma Capitale Claudia Pratelli che definisce le operazioni messe in campo come “una piccola grande rivoluzione che ha un impatto reale sulla vita delle famiglie romane”.