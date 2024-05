Nidi aperti a luglio, è ancora scontro: "Criteri non equi e municipi lasciati soli"

Il bando per i nidi aperti a luglio continua a far discutere. E, stavolta, le obiezioni arrivano dai municipi, da uno in particolare, l’VIII. Dove l’assessora alla Scuola, Francesca Vetrugno, ha sollevato alcune obiezioni in seguito alla diffusione della circolare, inviata ai municipi alcuni giorni fa, in cui si specificano alcuni chiarimenti rispetto al bando, per quanto riguarda i bambini che frequentano un nido che rimarrà aperto nel mese di luglio: “Gli attuali iscritti per le strutture che vengono attivate – si legge nel documento – hanno la precedenza sugli altri, salvo in caso in cui i bambini con disabilità o segnalati dai servizi sociali abbiano fatto richiesta per quel nido e siano quindi assegnati prioritariamente”. Tradotto: salvo queste due eccezioni, i bimbi che già frequentano strutture che rimarranno attive avranno la priorità sugli altri. Un criterio che Vetrugno definisce “ingiusto, così non si garantisce l’equità di accesso”.

I precedenti

Per comprendere meglio la vicenda, bisogna fare un passo indietro: dopo la pubblicazione del bando, infatti, sono sorte polemiche, supportate anche dal consigliere capitolino Dario Nanni, sul fatto che il servizio non fosse garantito, per i bambini iscritti a nidi che rimarranno aperti, “presso la stessa struttura frequentata durante tutto l'anno educativo come accadeva in passato, con gravi disagi per i bambini e per le loro famiglie”. La questione, è importante sottolinearlo, riguarda i bambini e le bambine che sono iscritti a strutture che saranno attive fino al 30 luglio. E non, invece, i piccoli che sono iscritti a un nido che non ha dato disponibilità per rimanere aperto oltre giugno. In questo caso, i bambini per cui le famiglie avevano richiesto il servizio, sono sempre stati ricollocati in altre strutture. Qualche ora dopo lo scoppio delle polemiche, è arrivata ai municipi una nota del Dipartimento Scuola in cui si specificano alcuni chiarimenti, precisando che gli iscritti a nidi già aperti avrebbero avuto un accesso prioritario a quelle strutture. Venerdì 17 maggio, inoltre, è arrivata una nuova comunicazione per ribadire che per i bambini che stanno frequentando nidi attivi anche nel mese di luglio, la domanda dovrà essere presentata per le medesime strutture, secondo un "principio di continuità". Sia che siano a gestione diretta che indiretta.

Vetrugno: “Questione lasciata ai municipi”

Questi ultimi chiarimenti, però, hanno acceso nuove proteste: “In questo modo la questione è stata lasciata ai municipi, perché il bando è rimasto lo stesso e io mi atterrò a quello – spiega Vetrugno -. Perché alcuni bambini devono avere un accesso prioritario rispetto ad altri? Le educatrici non saranno comunque le stesse, ci saranno molto probabilmente delle supplenti. Quindi che senso ha parlare di continuità educativa? Avevamo richiesto all’Amministrazione dei criteri uguali per tutti, in modo da avere un'indicazione chiara con cui procedere, e quello dell’ordine di presentazione della domanda, come previsto nel bando, era corretto ed equo. Perché tornare indietro?”.

La direttiva

L’assessora del municipio VIII, decisa a non voler “fare disparità” tra i bambini e le bambine che frequentano i nidi del territorio, ha lavorato a una direttiva di giunta per indicare agli uffici di “attenersi al bando rispettando l’ordine di arrivo delle domande e ai principi di trasparenza ed equità amministrativa”. Specificando anche che: “Se il numero degli utenti che hanno effettuato richiesta di servizio iscritti ai nidi non attivati a luglio supera i 28 sulla struttura, dovrà essere richiesta l’attivazione del nido”. Una decisione presa in rispetto al principio di equità: “È essenziale – si legge nel documento - garantire l'accesso ai servizi educativi in modo imparziale, senza favoritismi o discriminazioni. Ogni bambino deve avere pari opportunità di accesso ai nidi in base alla scelta delle famiglie”. E di trasparenza: “Le procedure amministrative devono essere chiare e comprensibili. Le decisioni devono essere basate su criteri oggettivi e accessibili a tutti gli interessati”.