Nicola Zingaretti ha avuto un tumore

Intervistato durante la trasmissione "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1, Nicola Zingaretti ha svelato di essere stato malato di tumore, ma di esserne guarito.

La rivelazione di Zingaretti

L'ex segretario del Pd, ex presidente della Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana), ex presidente della Regione Lazio, deputato da settembre 2022, è candidato come numero 2 (dietro Elly Schlein) alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, nella circoscrizione del Centro Italia. In questa veste è stato ospite della nota trasmissione "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1. E ha svelato una fatto su di sè, che fino ad oggi non era mai emerso.

"Avevo un melanoma"

"Fate la visita per controllare i nei prima dell'estate, io l'ho fatto nel 2023 quasi per sbaglio a luglio e ho scoperto di avere un tumore maligno". Nello specifico, spiega in radio Zingaretti, un melanoma: "L'ho tolto per fortuna e sono qui a parlare grazie a quella scelta. La prevenzione è fondamentale e il sole può essere maledetto".

Così Schlein lo ha convinto

Non solo rivelazioni personali, anche politiche. Sulla scelta di candidarsi, Zingaretti ha raccontato come è stato convinto dalla segretaria Elly Schlein a scendere in campo nella sfida europea: "Schlein mi ha preso per le orecchie letteralmente - risponde -. Mi ha convinto facendomi ragionare su un fatto che non avevo considerato: non è uno scontro tra due idee d'Europa, ma tra noi che la vogliamo cambiare e chi la vuole distruggere. Visto che nel Lazio abbiamo sempre vinto come Collegio, ci ho voluto provare. Sapete, ho un nome, quando vai nei comuni sanno chi sei, questo aiuta".