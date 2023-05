Montespaccato, Nicola Zingaretti aderisce all'azionariato popolare e diventa socio

L'ex Governatore del Lazio entusiasta per questa nuova avventura: "Avete vinto la vostra scommessa"

Comincia a prender forma il progetto del Montespaccato Calcio, quello dell'azionariato popolare. La società anni in mano alla criminalità, come raccontato nell'inchiesta 'Hampa', ha riacquisito lustro grazie al progetto dell'Asilo Savoia. Una ventata s'aria fresca che ora tende alla svolta con il progetto 'Prendi quota, scala il monte'.

Basta un euro per diventare soci. Appello subito raccolto da decine di imprenditori e tifosi. Tra questi spicca anche l'ex Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti che, tramite i canali ufficiali del Montespaccato, ha annunciato la sua adesione: "Questa scommessa l’avete già vinta, usiamo lo sport come impegno contro la criminalità".

"Sono felice con tutto il cuore – dice Zingaretti – di aderire all'azionariato popolare del Montespaccato Calcio. Siete stati straordinari, grazie all'Asilo Savoia per quello che avete rappresentato. State vincendo una grandissima scommessa, lo sport come pratica sportiva e impegno civile e sociale contro la criminalità. Quando abbiamo cominciato insieme non ci credeva nessuno, ma grazie ai vostri sforzi ce l’abbiamo fatta. Se serve una mano ancora una volta ci sto, con tutto il cuore. Complimenti".