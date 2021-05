Nicola Zingaretti: "Nel Lazio grandi investimenti sulla psicologia per la lotta al Covid"

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio è intervenuto ai microfoni di Nsl Radio. Il governatore del Lazio nel suo intervento ha messo l’attenzione sui ragazzi che stanno perdendo tanti momenti di comunità. “Per i ragazzi e le ragazze sono calati i momenti durante si stava insieme, si rideva, si scherzava”. – e aggiunge – “Non possiamo dire che il non abbracciarsi ha influenzato le esperienze sociali”.

Investire sulla psicologia

Questa mancanza di contatto per il presidente di Regione, andrà combattuto con investimenti importanti per quanto riguarda la psicologia e la psichiatria “Nel Lazio stiamo già facendo investimenti importanti su psicologia e psichiatria per chi non ha vissuto bene stare a casa dieci giorni su dieci per studiare davanti ad un computer”. Aiutare le fasce di giovani che hanno visto la loro vita stravolta dalla pandemia, investire sullo stare bene insieme, il non vedere la persona vicina come un pericolo sono i temi di emersi dalle parole di Nicola Zingaretti. Ma la lotta al Covid, come ricorda il presidente del Lazio, non è finita e lascerà diversi problemi da risolvere:" Stiamo affrontando e vincendo la tragedia Covid ma ora avremo nuovi problemi come il lavoro le attività produttive ma anche il ritornare a grandi esperienze sociali".