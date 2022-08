Gualtieri sul New York Times, il sindaco che con il termovalorizzatore "osa sognare"

Il New York Times torna a parlare di Roma e dei suoi rifiuti. Il quotidiano statunitense dedica alla Capitale, in un articolo uscito ieri, lunedì 29 agosto, un reportage che racconta i giorni della crisi legata all'incendio del tmb di Malagrotta, definendo Gualtieri un sindaco che "osa sognare" perché vuole realizzare un termovalorizzatore. Soluzione che stavolta potrebbe essere "quella definitiva".

La crisi dei rifiuti "simbolo di Roma"

"Da anni ormai, nulla simboleggia la caduta di Roma più della sua crisi dei rifiuti - si legge nell'articolo - un serraglio di cinghiali, gabbiani violenti e ratti si riunisce per banchettare con i detriti della capitale. All'inizio dell'estate, una serie di incendi sospetti in impianti di rifiuti e sfasciacarrozze - letteralmente incendi di cassonetti - ha oscurato il cielo, soffocato l'aria e sollevato lo spettro dell'incendio doloso e della criminalità organizzata".

Il termovalorizzatore come "soluzione definitiva"

"Poi, quando sembrava che - aggiunge - la puzza dei rifiuti di Roma non potesse peggiorare, una disputa sulla costruzione di un nuovo inceneritore per la città è emersa come motivo dichiarato di un ammutinamento politico che ha fatto cadere il governo di unità nazionale del primo ministro Mario Draghi a luglio. Il giorno della rivolta, mentre seguiva l'evolversi del dramma politico dal suo ufficio con vista sul Foro Romano, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è sembrato confuso dal ruolo che lui e il problema dei rifiuti della sua città hanno avuto nell'inaspettato crollo del governo. 'Formalmente il motivo sono io', ha detto. Almeno Gualtieri, un veterano della politica di sinistra, è emerso dal naufragio con l'autorità di accelerare la costruzione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti per Roma da circa 600 milioni di euro, che spera gli permetta di avere successo dove altri hanno fallito".

I fondi per l'Anno Santo

L'articolo, tra l'altro, ricorda che Gualtieri "in qualità di ex ministro dell'Economia, ha contribuito personalmente a ottenere miliardi di euro di fondi dell'Unione europea per l'Italia, con una fetta significativa per Roma e altri impianti del piano rifiuti della città. Ha parlato di 1,4 miliardi di euro aggiuntivi da parte del governo italiano per contribuire alla preparazione dei pellegrini che visiteranno la città e il Vaticano durante l'Anno Santo del 2025 come se fosse un affare fatto. E ha già avuto successo nell'attrarre investitori privati per finanziare il nuovo inceneritore. "Il problema non è il denaro", ha detto.

L'articolo racconta poi le varie fase previste dal piano rifiuti firmato dal sindaco dem. A partire da Ama. "Entro la fine dell'anno la città assumerà circa 650 persone per pulire le strade, e poi entro due anni il Comune dovrebbe mettere nuovi cassonetti nelle strade. Mentre la terza fase inizierebbe nel 2025, verso la fine del mandato, quando appunto dovrebbe entrare in funzione il termovalorizzatore".