Scaffali vuoti e negozi a rischio chiusura: i lavoratori di Camaieu in agitazione

“Dallo scorso mese di maggio i punti vendita Camaieu a Roma si stanno svuotando: le merci di rifornimento non arrivano e questo segnale allarmante avviene senza che ai dipendenti sia fornita alcuna informazione, rassicurazione o spiegazione”.

I negozi di Camaieu a Roma a rischio chiusura

Sono sospesi nell’incertezza lavoratrici e lavoratori di Camaieu: il marchio francese di prêt-à-porter femminile fondato nel 1984 e posto in amministrazione controllata alla fine del maggio scorso, dopo la crisi sanitaria da Coronavirus. In pieno agosto l’acquisizione da parte della società Financière Immobilière Bordelaise (FIB) con una crisi che però non sembra del tutto scacciata.

I lavoratori di Camaieu in stato di agitazione

Così tra gli scaffali semivuoti dei negozi di Tor Vergata, Gran Roma, Aprilia e Porta di Roma nei commessi cresce il timore di perdere il posto di lavoro: 17 in tutto gli addetti alle vendite di Camaieu nella Capitale. Dall’azienda tutto tace: dopo mesi di richieste di incontro e sollecitazioni, “rimaste senza risposta” - tuona Giulia Falcucci della Fisascat-CISL Roma, il sindacato ha aperto lo stato di agitazione del personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindacato: “Dipendenti tra sconforto e incertezze”

“Pretendiamo di fare il punto su una situazione che getta nello sconforto numerosi dipendenti e le loro famiglie. Non vorremmo trovarci di fronte a decisioni prese unilateralmente, e data l’incertezza generale derivante dalla crisi della società, recentemente acquistata dal fondo di investimento Fib, temiamo brutte sorprese. Proprio per questo, non staremo fermi ad aspettare”.