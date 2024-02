Ncc in piazza contro la "lobby dei tassisti romani" e il ministro Salvini

Un’assemblea a cielo aperto “nella tana del leone”. Appuntamento a Roma dove “i tassisti la fanno da padrone e comandano da decenni” per protestare contro le nuove leggi sugli ncc che il governo sta per approvare. Norme “che avvantaggiano i tassisti, specialmente quelli della Capitale che, nel corso degli anni, hanno limitato le nostre libertà” attacca Giulio Aloisi, segretario nazionale di Anitrav, una delle associazioni più grandi ed importanti nell’ambito del noleggio con conducente. Le auto nere, insomma, torneranno in piazza dopo che, nel 2019, Aloisi aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame per i diritti della sua categoria.

Roma è il cuore del problema

L’assemblea avrà carattere nazionale perché sarà una chiara contestazione al ministro dei trasporti, Matteo Salvini. Giovedì 29 febbraio, dalle ore 14 a piazzale di Porta Pia, arriveranno delegazioni da ogni parte d’Italia. “Roma rimane il cuore del problema perché è qui che i tassisti sono forti” dice ancora Aloisi. “Nella Capitale ci sono 8.000 tassisti contro i 900 autisti Ncc”. Per la precisione, di autorizzazioni a Roma per il noleggio con conducente ce ne sono 1.100 ma “sono attive solo 900”. Autorizzazioni che, spiega ancora Aloisi, “sono ferme da 40 anni, non ne vengono più rilasciate perché le commissioni consultive sono sempre state in mano ai tassisti”. Una categoria, insomma, che a differenza delle auto bianche, vorrebbe non tanto i bandi, in quanto non si parla di licenze, ma allargare la possibilità di ottenere nuove autorizzazioni per poter lavorare. Vedute talmente distanti che, alla fine, al Campidoglio si sono realizzate due commissioni consultive separate e distinte, una per i tassisti e una per gli Ncc.

Tutti a Roma

E il paradosso di questa situazione è che su Roma, nonostante tutto, gravitano circa 5mila autisti autorizzati che arrivano da altre città, spesso anche da fuori regione. “Parliamo di imprenditori romani che volevano lavorare ma che sono stati costretti, visto che la legge lo consente, a prendere altrove l’autorizzazione. Ricordiamo, infatti, che l’Ncc può operare su tutto il territorio nazionale”. Un boom di autisti dovuto ad una domanda “sempre maggiore da parte dell’utenza. Ci siamo dovuti attrezzare visto che non vengono rilasciati nuovi titoli. Andare anche in altre regioni ha permesso di creare occupazione. Io ho quattro titoli autorizzativi, in bassa stagione faccio lavorare sette persone, in alta stagione dieci”.

Lo spettro del foglio di servizio elettronico

Uno dei motivi della protesta di giovedì è legato alla possibile introduzione per gli Ncc del foglio di servizio elettronico. Uno strumento “voluto dai tassisti per limitarci ancor di più” dice Aloisi. Quest’ultimo aveva manifestato contro questo ed altri provvedimenti già nel 2019, quando c’era Toninelli al ministero dei Trasporti. Dopo la caduta del governo gialloverde, le nuove regole per gli autisti non sono mai state rese operative, cosa che invece vorrebbe fare adesso il ministro Salvini. “Ai tempi siamo riusciti ad arginare l’inciucio taxi – Movimento 5 stelle – Lega ma siamo stati costretti a ricorrere alla Corte Costituzionale, che ci ha dato ragione, per annullare l’assurda richiesta di rientrare in rimessa dopo ogni servizio”.

Delle modifiche al comparto proposte dal governo gialloverde nel 2019 sono rimasti i decreti attuativi. Il primo è il “Ren”, il registro elettronico nazionale. “Noi siamo favorevoli ma non deve essere collegato al foglio elettronico” per il quale, invece, gli ncc chiedono “lo stralcio immediato”. Col foglio elettronico “viene esclusa la possibilità di fare contratti con chi fa intermediazioni”, il che comporterebbe smettere di lavorare “con tour operator, alberghi, agenzie che fanno congressi che sono enti di mediazione”. Ma con questo foglio, abbinato al Ren, “chi ha un’autorizzazione di Viterbo rischia il blocco del servizio se si verifica che non parte dalla provincia dove è stata rilasciata l’autorizzazione stessa”, una delle altre novità inserite nel 2019 e che ora dovrebbe diventare operativa.

Le richieste

Anitrav, così come le altre sigle che parteciperanno all’assemblea, vogliono lo stralcio di questi decreti attuativi. “Crediamo che sia già tutto scritto ma non ci arrendiamo. Dobbiamo battere lo strapotere dei taxi che si manifesta in maniera chiara soprattutto a Roma, che è anche il luogo dove vengono prese le decisioni a livello nazionale” conclude Aloisi.

“Abbiamo chiesto un incontro alla presidente del consiglio Giorgia Meloni perchè non vogliamo incontrare Salvini in maniera più assoluto. Per noi il ministro non è più un interlocutore terzo e lo ha dimostrato in questi ultimi appuntamenti ministeriali che ci hanno visti coinvolti”.