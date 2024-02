Navalny, a Roma oggi tutti i partiti in piazza del Campidoglio per una fiaccolata

Anche Roma si illumina per protestare contro la morte di Alexei Navalny, dissidente russo detenuto in una colonia penale della Siberia. Leader politico nazionalista, per anni è stato il simbolo della lotta contro il potere di Vladimir Putin e il 16 febbraio è stato dichiarato il suo decesso, avvenuto in circostanze ancora tutte da chiarire. Oggi lunedì 19 febbraio dalle 18.30 in piazza del Campidoglio andrà in scena una fiaccolata, lanciata da Carlo Calenda e alla quale - non senza polemiche - hanno aderito tutti i partiti.

Fiaccolata per Navalny a Roma

L'iniziativa era stata promossa dal segretario di Azione ed ex ministro, Carlo Calenda, subito dopo la notizia del decesso di Navalny. Una morte che ha scatenato le proteste di migliaia di persone in tutta Europa: "Credo sia opportuno che tutte le forze europeiste e democratiche promuovano un'azione congiunta", aveva scritto su X-Twitter. Fissando la data a oggi, lunedì 19 febbraio.

Chi sarà a piazza del Campidoglio

Ad aderire immediatamente è stato il Pd di Elly Schlein, poi alla spicciolata Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, il Movimento Cinque Stelle, +Europa, Noi Moderati, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Il partito di Matteo Salvini è stato duramente criticato, perché l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture è stato accusato di aver appoggiato Putin e messo in dubbio l'attività politica di Navalny nel recente passato. In ogni caso, la Lega come anche Fratelli d'Italia e Forza Italia manderanno alcuni delegati (non figure di primo piano, a quanto si apprende). Tra i nomi di chi dovrebbe esserci figurano Elly Schlein (Pd), Francesco Silvestri (M5S), Maurizio Lupi (Noi Moderati). In piazza del Campidoglio anche il sindaco Roberto Gualtieri e le tre sigle sindacali, Cgil-Cisl-Uil.

Una via per Navalny

Nel frattempo arriva una provocazione da Italia Viva. Oggi i consiglieri capitolini Francesca Leoncini e Valerio Casini depositeranno una mozione urgente per chiedere di intitolare via Gaeta ad Alexei Navalny. E' dove ha sede l'ambasciata della Federazione Russa. “Roma non può tacere di fronte al barbaro assassinio di Alexei Navalny - si legge in una nota del partito di Renzi -, il più coraggioso ed eroico avversario di Putin. Per questo, lunedì mattina, presenteremo una mozione urgente per intitolare a Navalny via Gaeta, dove si trova l'ambasciata russa. Chiediamo e auspichiamo che la nostra mozione sia approvata all'unanimità da tutte le forze politiche con cui ci ritroveremo lunedì pomeriggio in piazza in Campidoglio”.