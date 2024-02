Navalny, in Campidoglio l'effetto fiaccolata è già finito. No alla mozione di Italia Viva per intitolargli via Gaeta

Le circa 400 persone in piazza del Campidoglio che hanno partecipato alla fiaccolata per Alexei Navalny il 19 febbraio sono già un ricordo. L'unione tra i partiti, aderenti all'iniziativa lanciata da Carlo Calenda, è stata messa da parte. Il giorno dopo in aula Giulio Cesare la mozione firmata da Valerio Casini e Francesca Leoncini (Italia Viva) per intitolare via Gaeta al dissidente russo morto in carcere in Siberia è stata bocciata. Ne è passata un'altra, presentata dalla capogruppo Pd Valeria Baglio insieme a Fratelli d'Italia e Noi Moderati-Forza Italia.

Una strada per Alexei Navalny a Roma

La mozione dei renziani, annunciata il giorno della fiaccolata, specificava via Gaeta come strada da intitolare a Navalny. E' la sede dell'ambasciata russa a Roma: uno smacco, sotto il naso del governo di Vladimir Putin, per fargli capire chiaro e tondo che Roma non si fa raccontare favole su come è stato trattato il dissidente russo durante la sua dura detenzione tra i ghiacci della Siberia, conclusa con una morte ancora avvolta nel mistero, avvenuta il 16 febbraio. "La mozione rappresenta una ferma risposta di condanna - spiegava Casini in aula - da parte della nostra comunità, su quanto accaduto in Russia e al regime autoritario. Non solo un gesto simbolico ma anche un modo concreto per ribadire la centralità dei valori in cui crediamo. Questo crediamo sia il modo per colpire davvero: fare in modo che chiunque debba comunicare l'indirizzo dell'ambasciata, debba pronunciare il nome che Putin si è sempre rifiutato di pronunciare, Alexei Navalny".

Italia Viva messa all'angolo

L'atto, però, non è passato. Pd, Noi Moderati-Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno lavorato a una mozione simile, ma con una sostanziale differenza: si chiede a Gualtieri di impegnarsi affinché venga scelta una strada di Roma, per intitolarla a Navalny. Non via Gaeta nello specifico. "Quella di Italia Viva è una provocazione, la nostra no", commenta qualcuno dalla maggioranza. "Questa vicenda non è un gioco" ha sottolineato nel suo intervento il consigliere di FdI Giovanni Quarzo. "E' utile intitolare un strada in questa città, mi sembra eccessivo stimolare ulteriori provocazioni. Penso se avessimo chiesto questa cosa al ministro Tajani non ci avrebbe dato appoggio a questo tipo di mozione". "Con questo atto ricordiamo Navalny che è diventato un simbolo - commenta Valeria Baglio -. Tutti i partiti hanno partecipato alla fiaccolata di lunedì per ribadire che la democrazia, la libertà e i diritti civili sono valori da tutelare e conservare".