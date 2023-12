Natale a Roma, la linea 100 anche i festivi. Attivi due bus gratuiti per le vie dello shopping

La linea elettrica del centro storico in funzione anche per le festività. Il nuovo “Piano di Natale 2023” del Comune di Roma punta sulla mobilità pubblica per alimentare il traffico nei negozi, specialmente quelli del centro. Non solo, quindi, la metro A tornerà in servizio anche la notte. A partire dall’8 dicembre verranno attivati anche altri servizi per fare in modo che turisti e romani abbandonino il mezzo privato almeno per le festività

Linea 100 attiva anche nei festivi

Dal giorno dell’Immacolata e fino al 7 gennaio 2024, per agevolare gli spostamenti all’interno del centro storico, verrà attivato il servizio della linea 100 anche nei giorni festivi, con gli stessi orari dei feriali. Parliamo della linea con piccoli bus elettrici che parte da Porta Pinciana e passa per via Vittorio Veneto, piazza Barberini, via del Tritone, via del Parlamento, via del Corso, largo Chigi, solo per citare qualche strada famosa interessata dal servizio. 22 fermate di questa circolare che trasporta gli utenti tra le vie più belle di Roma.

Linee shopping

Inoltre, sempre dall’8 dicembre, dalle 9:00 alle 21:00, verranno istituite le navette “Shopping” che saranno gratuite per tutto il periodo, fino al 7 gennaio. Le linee sono state ribattezzate “Free1” (da 5,8 chilometri) e “Free2” (da 8,2 chilometri). Il percorso delle linee è circolare.

Linea Free1

Questo l’itinerario: Termini, viale Enrico De Nicola – viale Luigi Enaudi – piazza della Repubblica – via Nazionale – via Milano – via del Traforo – via del Tritone – piazza di San Claudio - via di San Claudio – via del Corso – largo Chigi, via del Tritone – via del Traforo – via Milano – via Nazionale – piazza della Repubblica – via delle Terme di Diocleziano – largo di Villa Peretti – viale Enrico De Nicola – via Solferino – piazza Indipendenza – via Solferino – Termini viale Enrico de Nicola.

Linea Free2

Questo l’itinerario: piazzale dei Partigiani – viale delle Cave Ardeatine – piazzale Ostiense – piazza di porta San Paolo – via Marmorata – piazza dell’Emporio – lungotevere Aventino – dia di Santa Maria in Cosmedin – via della Greca – piazza della Bocca della Verità – via Luigi Petroselli – via del Teatro Marcello – piazza Venezia – via del Corso – largo Chigi – piazza di San Claudio – via di San Claudio – via del Corso – piazza Venezia – via del Plebiscito – piazza del Gesù – via d’Aracoeli – via di San Marco – via di San Venanzio – piazza d’Ara Coeli – via del Teatro Marcello – via Luigi Petroselli – via della Bocca della Verità – via della Greca – via di Santa Maria in Cosmedin – lungotevere Aventino – piazza dell’Emporio – via Marmorata – via Raffaele Persichetti – piazzale Ostiense – viale delle Cave Ardeatine – piazzale dei Partigiani.