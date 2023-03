Tornano i gladiatori e le ancelle, ma per il Natale di Roma è in dubbio il Circo Massimo

Il 21 aprile Roma celebra il suo 2776 compleanno. Un appuntamento che, per il secondo anno dopo la pandemia, può essere festeggiato in presenza. Un anniversario che il Gruppo storico romano, l’associazione fondata nel 1994 che conta aderenti in tutto il mondo, vuole contribuire ad omaggiare.

La rievocazione e la disponibilità del Circo Massimo

Quest’anno, l’appuntamento con i gladiatori, le ancelle, ed i personaggi che popolavano l’universo dell’antica Roma deve verificare la piena disponibilità di uno spazio iconico come il Circo Massimo. La notizia è emersa nel corso della commissione cultura che la presidente Erica Battaglia ha organizzato per dare audizione al responsabile delle comunicazioni del “Gruppo storico romano”.

Quest’anno i festeggiamenti sono giunti alle XXIII edizione. “Ancora non abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni – ha spiegato Andrea Buccolini, referente del Gruppo storico romano - l’amministrazione vuole infatti realizzare all’interno del Circo Massimo, per il 21 aprile, un grandissimo concerto gratuito per la cittadinanza”. Quella però è anche la sede principale dove la rievocazione storica viene organizzata.

Il Circo Massimo è il luogo dove il gruppo storico intende realizzare dei “Castrum che andranno dall’età repubblicana fino al tardo impero” all’interno dei quali accogliere “circa 400 rievocatori storici” che arriveranno da 15 paesi europei. Il gruppo di rievocazione storica, è stato ricordato in commissione, negli ultimi anni è riuscito a far convogliare complessivamente la presenza di 350mila persone, tra la sfilata ai Fori Imperiali e gli eventi organizzati a Circo Massimo. Circo Massimo che resta la sede deputata, dal 20 al 23, per lo svolgimento di molteplici attività.

Eventi in programma

Tra gli eventi in programma figura la ricostruzione storica della “traccia del solco”, vale a dire l’atto fondativo della città; gli incontri di Harpastum, una sorte di “antenato del rugby”, nel quale si cimenteranno gruppi in arrivo dalla Spagna, dalla Francia e dalla Grecia ed anche un torneo di gladiatori. Resta da chiarire se ci sarà la disponibilità per il 21 aprile dello stadio un tempo dedicato alle corse delle bighe. Al riguardo, il portavoce del Gruppo storico romano ha annunciato che “A breve avremo un incontro con l’assessorato per concordare i modi, i tempi e gli spazi di utilizzare al Circo Massimo”.

Il contributo del gruppo di rievocazione storica

L’associazione, è stato ricordato rispondendo ad un’apposita domanda rivolta dalla consigliera Francesca Barbato (FdI), organizza le proprie attività del Natale di Roma “a costo zero per l’amministrazione” che si limita a garantire una serie di servizi che vanno “dalla pulizia del Circo Massimo, ai transennamenti per il corteo”. Il programma offerto dal Gruppo storico romano, apprezzata da tanti cittadini, ha ricevuto anche la benedizione della commissione cultura.

“Lo scorso anno, quando sono venute le delegazioni straniere, ho potuto vedere qual è la loro offerta - ha spiegato la presidente Erica Battaglia - è un altro modo per far conoscere la storia millenaria di Roma a tantissimi romani e turisti ed alle tantissime persone che amano Roma ma vivono fuori dai confini nazionali”. Un modo che crea interesse tra gli spettatori. “Ho chiesto a Buccolini di tenerci aggiornati sugli esiti dell'incontro con l'assessorato ai grandi eventi” ha aggiunto Battaglia. Perché non è detto che il concerto e le attività di ricostruzione storica non possano coesistere.