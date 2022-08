In Campidoglio si pensa già al Natale: strade illuminate in 200 vie dei municipi con sponsor privati

Non solo "Spelacchio" a piazza Venezia. Circa 200 strade saranno illuminate, secondo il piano previsto, tramite installazioni di privati accompagnate da sponsor tecnici. L'estate è agli sgoccioli e il Campidoglio si prepara più che per tempo al Natale.

Estendere le luminarie il più possibile su tutte la città, andando a potenziare il piano già messo in campo lo scorso anno, e rafforzare la partnership con soggetti privati è l'idea contenuta in una proposta di delibera a firma dei consiglieri del Partito Democratico, Antonella Melito, Riccardo Corbucci, Erica Battaglia, Daniele Parrucci, Mariano Angelucci, Lorenzo Marinone, al momento nei municipi per l'espressione dei necessari pareri e poi pronta a passare dal voto dell'aula Giulio Cesare. Il tutto entro il 30 settembre, quando dovrebbero essere pubblicati i bandi rivolti agli enti terzi che vorranno partecipare.

"Ai soggetti che provvederanno alla realizzazione di luminarie natalizie in aree centrali tramite sponsor verrà chiesto di farsi carico dei progetti illuminotecnici anche in alcune zone periferiche" si legge nel testo della delibera, "in un'ottica di solidarietà fra le diverse aree cittadine per diffondere anche in queste zone il clime di festa e di positività che le luci contribuiscono a creare".

Tra gli allegati l'elenco di vie interessate. Nessun municipio è escluso. Si va dagli assi dello shopping centrali affollati di turisti, già tradizionalmente vestiti a festa, a strade meno note ma comunque di vitale importanza nei quartieri distanti dal centro. Da via del Tritone a via della stazione di Cesano da piazza Ettori Rolli a via Enrico Fermi, da via dell'Idroscalo a Ostia a piazza Guasta a Trigoria, e ancora da viale Marconi a via Colle degli Abeti. La lista è lunga e comprende circa 200 strade della città.

Mentre già lo scorso giugno è stata approvata una memoria di giunta per far partire l'iter di allestimento del prossimo albero a piazza Venezia. In particolare con la pubblicazione di un bando per la ricerca, anche qui, di uno sponsor. È grazie ai privati infatti che "Spelacchio", come ribattezzato ormai dalla cittadinanza con ironico riferimento all'esemplare che l'ex sindaca Raggi fece allestire nel 2017 (un vero e proprio caso mediatico) è potuto tornato ai fasti del passato già lo scorso anno. Ora il Campidoglio vuole replicare.