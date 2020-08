"Un museo sul fascismo": l'Anpi boccia la proposta grillina

La proposta di creare “un Museo sul fascismo” non è stata condivisa. L'Anpi, addirittura, dichiara di averla appresa dai mezzi d'informazione. Ma la mozione è già nel programma dei lavori del Campidoglio. E con i numeri della sola maggioranza, potrebbe anche essere presto approvata.

Il Museo sul fascismo

Il documento, firmato dai grillini Gemma Guerrini, Massimo Simonelli ed Andrea Coia, prevede di realizzare “un grande museo di tipo storico didattico”. Nelle intenzioni dei tre pentastellati, dovrebbe essere “collegato ad un centro studio di alto livello scientifico” in modo tale da “raccontare tutti gli aspetti del regime fascista in maniera esplicativa, utilizzando anche le nuove tecnologie digitali”. Insomma, dovrebbe in prospettiva diventare un “polo d’attrazione per le scuole”, ma anche per i turisti. Magari situandolo all’interno “di un sito di archeologia industriale” non meglio specificato.

La preoccupazione

Il documento, la cui discussione è prevista per il 4 agosto in Aula Giulio Cesare, non ha tardato a suscitare un coro di reazioni. “ Dopo aver letto la mozione siamo allarmati” hanno dichiarato in una nota congiunta associazioni come l’Anpi di Roma e l’ Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti Capitolina, solo per citarne due.

L’operazione pensata dal M5s, secondo chi la contesta, rischia di fornire un assist a chi non ha una posizione critica del Ventennio. “Non si prevede esplicitamente un museo sui crimini del fascismo, sull'esempio di quanto realizzato in Germania, ma semplicemente sul fascismo. Immaginiamo quanti non vedano l'ora di poter dimostrare che il fascismo ha fatto anche cose buone”. L’iniziativa grillina è rischiosa anche perchè “ il Museo verrà realizzato e gestito dalla prossima consiliatura capitolina, sui cui valori antifascisti nulla possiamo oggi prevedere”. hanno fatto notare l’Anpi, l’Aned e le altre associazioni che hanno bocciato la mozione pentastellata.

Le corrette premesse

Critiche sono arrivate anche da Stefano Fassina, capogruppo della Sinistra per Roma. “Non dubito delle buone intenzioni della Presidente Guerrini e degli altri colleghi del M5S che hanno presentato la mozione: le premesse e i considerato del testo sono molto chiari” ha dichiarato il consigliere capitolino. In effetti il documento parte, esplicitamente, dalla “necessità di contrastare il negazionismo e l’ignoranza ancora diffusa sui fatti accaduti nella prima metà del Novecento”.

Il mancato coinvolgimento

A suscitare delle remore è però stato il modo in cui i pentastellati sono arrivati a quella proposta. Senza coinvolgimento delle associazioni come l’Anpi che, storicamente, hanno fatto dell’antifascismo la propria bandiera. “Prima di definire il testo dell’atto messo all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina, andavano svolte audizioni in Commissione cultura delle principali associazioni impegnate nella valorizzazione della memoria e dell’antifascismo” ha sottolineato Fassina, che ora chiede ai cinque stelle un passo indietro. “Possiamo arrivare ad un atto condiviso con la città” ha suggerito Fassina. Perchè ciò avvenga è necessario che, da corrette premesse, discendano inequivocabili conclusioni. Ed a tal proposito, un percorso realmente partecipato, potrebbe mettere al riparo l’iniziativa da “equivoci” e successive bocciature.