Il Museo della Shoah di Roma è (quasi) legge. Cantieri in consegna, li pagherà il Comune

A marzo il consiglio dei ministri aveva dato via libera a uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore della Fondazione Museo della Shoah, per velocizzare l'iter che porti alla realizzazione del sito all'interno di Villa Torlonia. Adesso il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha presentato un disegno di legge, approvato in Senato, che istituisce il museo e prevede un budget annuale di 50.000 euro.

Museo della Shoah è quasi legge

Il Museo della Shoah doveva essere costruito a Villa Torlonia tra il 2005 e il 2007, annunciato dall'allora sindaco Walter Veltroni. Arrivati al 2023, con vari annunci - per esempio quello della Raggi a inizio mandato o quello dello stesso architetto Zevi, autore del progetto, nel 2019 - caduti nel vuoto. E con la pandemia a frenare ancor di più ogni possibile cantierizzazione. Adesso l'iter è stato velocizzato, con i lavori che dovrebbero iniziare a breve.

Il Senato approva all'unanimità, attesa la Camera

Adesso, se anche la Camera approverà in tempi brevi e presumibilmente all'unanimità la proposta, l'istituzione diverrà legge e ostacoli non ce ne dovrebbero più essere: "Sono onorato di aver portato in Consiglio dei ministri il disegno di legge che istituisce il Museo della Shoah - il commento di Sangiuliano -. Abbiamo il dovere della memoria per tenere alta la guardia contro l'antisemitismo e ogni forma di intolleranza, razzismo e violenza".

Pd: "Progetto atteso da anni"

Cecilia D'Elia, senatrice capogruppo del Pd nella commissione cultura, ha commentato così il voto favorevole al ddl: “Il disegno di legge d’iniziativa governativa - dichiara - riconosce l’importanza della costruzione nella nostra Capitale di un Museo della Shoah. Con questo testo il ministero della Cultura partecipa alla Fondazione Museo della Shoah, costituita nel 2008, e la finanzia con 10 milioni di euro per l'attivazione del Museo, allestimenti e parte funzionale, suddivisi in tre annualità, e con 50 mila euro annui a decorrere dall’anno 2026. E’ un progetto che la città attende da molti anni". I lavori, fa sapere la senatrice Pd "tra qualche giorno saranno consegnati, dovrebbero durare 30 mesi, i lavori saranno finanziati da Roma Capitale".

FdI: "Data importante, quasi storica"

"L'istituzione di un museo dedicato alla Shoah è di fondamentale importanza - ha aggiunto Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi Sinistra - è necessario ricordare: senza memoria non c'è futuro. Mancava a Roma e in Italia un memoriale permanente per le vittime dell'Olocausto, per onorare la loro memoria e preservare le testimonianze delle atrocità commesse durante il periodo più buio della storia umana. Un museo dedicato alla Shoah ha un ruolo educativo cruciale, offrendo a tutti, in particolare alle nuove generazioni, la possibilità di conoscere in modo approfondito l'orrore dell'Olocausto". Anche Fratelli d'Italia, tramite Ester Mieli, ha espresso soddisfazione: "Una data importante, direi storica - commenta - perché è da troppi anni che nell’attesa della sua costruzione nella capitale vi era la necessità di un sostegno significativo del governo nazionale alla realizzazione del museo della Shoah. Un patrimonio che deve unire e non dividere nel rispetto di coloro che sono sopravvissuti come la senatrice Liliana Segre e di uomini e di donne oggi fra noi come Samy Modiano e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. L’unanimità del Senato è certamente una bella pagina. Ringrazio poi il ministro Sangiuliano per la sua risolutezza e tutto il governo”.