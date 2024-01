A Roma nascerà un museo per ricordare le Foibe. Il Governo stanzia 8 milioni di euro, lo gestirà la Regione

In attesa del Museo della Shoah, sulla cui realizzazione il Governo ha approvato una legge ad hoc a ottobre scorso, Palazzo Chigi dà il via libera anche al Museo del Ricordo a Roma, dedicato alla commemorazione delle vittime delle Foibe. Un disegno di legge firmato dalla presidente Giorgia Meloni e dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato approvato il 31 gennaio dal Consiglio dei Ministri.

Un Museo delle Foibe a Roma

Lo scopo del nuovo Museo del Ricordo a Roma sarà quello di "conservare e rinnovare" la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe "dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati" nel Secondo Dopguerra, come si legge in una nota del Mic. Per rendere possibile la realizzazione del sito, il Governo ha approvato la costituzione di una Fondazione, partecipata dal ministero e dalla Regione Lazio, aperta ad altri soggetti pubblici e privati.

Il Governo stanzia 8 milioni di euro per tre anni

Il finanziamento stanziato per l'istituzione e l'allestimento del Museo del Ricordo è pari a 8 milioni di euro per il triennio 2024-2025-2026. "La realizzazione del Museo è un dovere storico verso gli esuli istriani, fiumani e dalmata - il commento di Sangiuliano - che hanno subito la dittatura comunista di Tito. Queste tragedie non devono essere dimenticate. Sono una parte importante della storia italiana e devono essere conosciute e comprese dalle nuove generazioni. Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver voluto promuovere il Museo a cui parteciperanno varie realtà a partire dalla Regione Lazio che, grazie all'impegno del Presidente Francesco Rocca, metterà a disposizione l'immobile per il Museo e contribuirà alla progettazione e alla gestione".

Rocca: "Sarà luogo simbolo del dramma"

A proposito di Regione, Francesco Rocca plaude alla novità che proviene da Palazzo Chigi: "Roma e il Lazio divengono custodi e promotori - dichiara - di una doverosa memoria collettiva e nazionale. Gli orrori generati dai totalitarismi del XX secolo devono farsi testimoni concreti e attuali presso le nostre giovani generazioni e, soprattutto, presso quelle del futuro. Abbiamo, perciò, sviluppato questo ambizioso progetto con il MiC, grazie alla sinergia con il Ministro Sangiuliano, che vedrà presto sorgere, a Roma, un luogo-simbolo non solo del dramma vissuto dai nostri connazionali del confine orientale nel corso di tutto il '900, ma ospiterà e farà emergere dall'oblio tutti i 'ricordi' cancellati dalla storia. È un dovere morale cui la Regione crede fermamente".

Per l'assessora alla cultura Simona Baldassarre "si tratta di una iniziativa che dà attuazione al progetto del Ministero di aprire finalmente un primo museo in Italia dedicato a questo tema - le sue parole -. Una scelta importante per il Lazio, a fronte del grande contributo che gli italiani provenienti dal confine orientale hanno dato alla nostra regione, in termini spirituali, economici e culturali. E il contributo culturale e sociale ma soprattutto il tributo di sangue forniti da queste comunità all'Italia sono parte della nostra storia.