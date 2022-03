Il Comune ha una collezione di oltre 30mila giocattoli antichi. Ora Gualtieri li vuole in un museo

Metti più di 30mila pezzi antichi tra flipper, trenini, soldatini, bambole di inizio '900, e uno spazio che faccia da area espositiva ed ecco che a Roma vedrà la luce il primo museo del giocattolo. Rientra tra i desiderata del sindaco Gualtieri e tra gli obiettivi di medio periodo che verranno avviati nei prossimi sei mesi. Lo spazio è da trovare ma le ricerche sono già partite. L'assessore alla Cultura Miguel Gotor è già a lavoro.

Secondo quanto riportato nel dossier che contiene i traguardi da raggiungere in 180 giorni al capitolo cultura (Gualtieri ne ha presentati 300 in totale divisi per assessorato), si punta a individuare un'area di 3mila-4mila metri quadrati, secondo un criterio che possa permettere di esporre a rotazione circa mille pezzi, o di uno spazio espositivo permanente. Dove? Si guarda al quartiere Eur, o a Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio. A riguardo verrà istituito un tavolo tecnico specifico che si occuperà di vagliare le varie opzioni.

I giocattoli antichi del Comune

I giochi invece ci sono già, devono solo essere spostati. Parliamo di una collezione di circa 33mila oggetti, raccolti dal collezionista svedese Peter Pluntky per il museo del giocattolo di Stoccolma, che fu poi comprata all'asta dall'imprenditore perugino Leonardo Servadio. Il Comune di Roma la acquistò a sua volta nel 2005. Al lavoro di catalogazione e digitalizzazione ha pensato Zètema, con apposite campagne di studio e di ricerca.

Le informazioni sono confluite in schede corredate da circa 15mila fotografie, multimediali, e da più di 1.300 fra schede autore e bibliografiche. Al momento i giocattoli sono conservati nei locali dell'ex centrale Monte Martini di via Ostiense. Il Campidoglio cerca uno spazio adatto a una loro esposizione al pubblico. Un vero e proprio museo del giocattolo.