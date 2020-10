L’arte paga la crisi da Covid: un terzo dei musei di Roma ancora in semi-lockdown

La crisi sanitaria da Coronavirus si abbatte sull’arte: se il cinema e il teatro faticano a ripartire, anche nei musei la situazione non è rosea. A cinque mesi dalla fine del lockdown a Roma 11 musei statali su 35 hanno ancora orari ridotti o sono aperti soltanto due-quattro giorni a settimana.

A Roma un terzo dei musei è ancora in semi-lockdown

Tra questi, anche musei dotati di autonomia speciale e “di rilevante interesse nazionale”, come Gallerie Nazionali d’Arte Antica Barberini Corsini e Vittoriano Palazzo Venezia.

Il ‘museo dei romani’, Galleria Borghese, ha ridotto gli ingressi a 500 da agosto, rispetto ai 1800 pre-emergenza: dalle 9 alle 19 i turni di visita da due ore per un massimo di 100 persone ciascuno.

I lavoratori dei musei statali nell'incertezza

“Una situazione che penalizza non soltanto i lavoratori, ma anche la ripresa del turismo, già in grave sofferenza”. A lanciare l’allarme Stefano Diociaiuti, della Fisascat-CISL di Roma Capitale e Rieti. “Gli oltre 50 dipendenti della Gebart spa, le centinaia di lavoratori di Opera-Civita e di Coopculture, realtà che hanno registrato incrementi a due cifre nell’ultimo triennio, insieme a tutti i loro colleghi sul territorio, sono sospesi nella più totale incertezza, e molti di loro sono in cassa integrazione”.

L'appello del sindacato: "Rilancio della Capitale passa da cultura e tutela lavoro"

Da qui l’appello del sindacato per la riapertura di tutti i musei statali, l’attuazione di un piano programmatico di rilancio dell’offerta culturale, il rientro al lavoro del personale dei Concessionari, e l’impegno alla salvaguardia di tutti i dipendenti nei prossimi bandi di gara.

“Riteniamo che Roma debba ripartire mettendo al centro la cultura e il suo immenso patrimonio storico-artistico: anche per questo abbiamo inoltrato una richiesta di incontro al Segretario Generale del Mibact e alla Direzione Generale dei Musei. Vorremmo sapere - conclude il sindacalista - quale sarà il destino di istituzioni culturali di massima importanza per tutto il Paese, e dei suoi lavoratori”.